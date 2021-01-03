Дети-актеры из новогоднего поздравления Зеленского работали до 3 часов ночи за 500 грн - СМИ

В действиях команды президента усматривают нарушение трудового законодательства в части запрета привлечения несовершеннолетних к работе в ночное время.

В Facebook-паблике "Страсти" появилась публикация, в которой президента Украины Владимира Зеленского и его команду обвинили в незаконной эксплуатации детей, снявшихся в его новогоднем обращении. В частности, в действиях представителей главы государства усматривают нарушение законодательства, которое запрещает привлечение несовершеннолетних к работам, если смена приходится на время после 22:00, хотя съемки ролика якобы закончились в 3 часа ночи.

25 декабря на странице актерского агентства "Лот" появилось объявление, в котором для "новогодней рекламы" искали девочек и мальчиков от 5 до 8 лет. Планировалось, что съемки пройдут 27 и 28 декабря 2020 года в одну или две смены. Утверждать маленьких актеров должны были по фотографии.

"Страсти" сообщили, что в разъяснительном письме на электронную почту подавшим заявку разъяснялось, что речь идет именно о новогоднем поздравлении Зеленского. Был обещан гонорар по 500 грн за смену. Дети-актеры должны были отыгрывать эмоции.

[ + – ] Детям предлагали сняться в новогоднем обращении Зеленского за 500 грн

Из скриншотов, опубликованных "Страстями", следует, что дети начали работать в 18:00, а закончили почти в 03:00 следующего дня.

[ + – ] Дети-актеры работали до 3 часов ночи

В паблике "Страсти" написали, что привлечение детей к работе в ночное время является нарушением трудового законодательства (статьи 188, 189 и 192 КЗоТ), которое запрещает заставлять детей работать, "если вечерняя смена хотя бы частично приходится на время после 22:00".

"Статья 52 Конституции Украины определяет, что любое насилие над ребенком и его эксплуатация преследуются по закону. ООН и Международная организация труда рассматривают детский труд как эксплуатацию. Статья 32 Конвенции о правах ребенка гарантирует "защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может наносить ущерб его здоровью. Статья 150 Уголовного кодекса Украины предусматривает санкцию от 5 до 10 лет лишения свободы за эксплуатацию нескольких детей. Таким образом, привлечение детей до 14 лет (без оформленного письменного договора, без медицинского осмотра, в ночное время) подпадает под признаки тяжкого преступления — эксплуатация детей (ч.2, ч.3 ст. 150 УК) и ч. 2 ст. 170 УК Украины", — сообщили в "Страстях".

[ + – ] Пост в паблике "Страсти"

Представители паблика попросили ГБР и НАБУ считать их публикацию заявлением о правонарушении и проверить изложенную информацию.

Позже на Facebook-странице кастинг-агентства для детей "Silvestroff Studio" появился пост с идеей касательно закрытия их базы детей-актеров от всеобщего обозрения. Причиной тому стала "ситуация с новогодним поздравлением с детьми". Автором публикации стала Ирина Сильвестрова, которая фигурировала в обсуждении, скриншоты которого опубликовали в паблике "Страсти".

"Давно думала над тем, чтобы закрыть нашу базу детей-актеров от всеобщего обозрения и сделать доступ только для родителей и кастинг-директоров. И вот ситуация с новогодним поздравлением с детьми подтверждает это. Я не хочу, чтобы данные детей использовали в своих целях те, кому это не нужно", — написала Сильвестрова.

[ + – ] Базу детей-актеров хотят закрыть от всеобщего обозрения после ситуации с новогодним поздравлением

Напомним, поздравление Зеленского с Новым годом, которое длится почти 15 минут, слили в сеть за несколько часов до полуночи.

[ + – ] Видео новогоднего поздравления Зеленского

Глава государства выразил уверенность в том, что 2021 год будет лучше уходящего, при этом призвал поблагодарить и не ругать 2020 год, несмотря на то, что он унес жизни многих выдающихся украинцев.