25 декабря или 7 января? Стало известно, когда украинцы празднуют Рождество (опрос)

15% опрошенных ответили, что празднуют Рождество дважды: и 25 декабря и 7 января.

Социологическая группа "Рейтинг" с 2 по 4 января 2021 провела опрос касательно общественно-политических настроений украинцев. Одним из вопросов, который задавали респондентам, был "Когда Вы празднуете Рождество?".

Ответы распределились следующим образом:

77% опрошенных празднуют Рождество 7 января;

3% — 25 декабря;

15% — и 25 декабря и 7 января;

5% — вообще не празднуют Рождество.

В группе "Рейтинг" отметили, что больше всего празднующих Рождество два раза или только 25 декабря — в Киеве и в западных областях Украины.

[ + – ] Когда украинцы празднуют Рождество?

Примечательно, что более половины респондентов — 56% — сказали, что самым любимым из новогодних праздников для них является Рождество. Около трети — 28% — ответили, что больше всего любят Новый год. 6% респондентов таким праздником назвали День Святого Николая, а 3% — Старый Новый год.

Также у участников опроса спрашивали верят ли они в Деда Мороза и Святого Николая. 62% ответили, что верят в Святого Николая, а 35% — что не верят. А вот в Деда Мороза верят 31% респондентов, тогда как 65% сказали, что не верят.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assistedtelephoneinterviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, согласно соцопросу от "Рейтинга", проведенному с 12 по 14 декабря, 51% украинцев считали прекращение обстрелов на Донбассе одним из главных достижений 2020 года.