Партия "Голос" осталась без государственного финансирования

В политсиле озвучили две возможных претензии со стороны Нацагентства по противодействию коррупции.

Национальное агентство по предупреждению коррупции приостановило государственное финансирование партии "Голос", о чем сообщается на сайте последней.

Глава партии Кира Рудык заявила, что расценивает это как политическое давление:

""Голос" является единственной неолигархической парламентской партией. Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным и политическим давлением. Мы рассматриваем варианты обжалования этого решения и призываем НАПК не превышать свои полномочия и не становиться инструментом политического давления".

Как передает "Украинская правда", пресс-секретарь политсилы Ярема Дух назвал две основные претензии Агентства к партии. Первая касается оформления сделок и актов выполненных работ у подрядчиков, а вторая заключается в том, что "Голос" оплатил аренду офисов трем территориальным организациям.

В НАПК пока что информацию не комментируют.

В прошлом году после того, как НАПК распределило средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий на 2020 год, государственное финансирование получили пять политических партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос". Сумма, выделенная государством на эти партии, составила 283 млн 530,9 тыс. грн, сообщает "Избирком".

Фото: НАЗК

Напомним, в июле прошлого года партия "Голос" объявила о переходе в оппозицию к действующей власти. Глава политсилы Кира Рудык объяснила такой шаг тем, что за год правящая партия "Слуга народа" предала ценности, которые декларировала.