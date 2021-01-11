"Нет солидного контента". Мэр Шостки завел себе TikTok и призвал к тому же подчиненных

Мэр города в Сумской области обязал чиновниц горсовета зарегистрироваться в набирающей популярность соцсети.

Городской голова Шостки Николай Нога зарегистрировал аккаунт в социальной сети TikTok четыре дня назад. По состоянию на 11 января на странице mykolanoha появилось 13 видеозаписей, первая из которых снята в кабинете градоначальника. Остальные видео содержат, в основном, кадры природы.

Как сообщает местное издание "Шостка.инфо", 11 января Нога подтвердил, что аккаунт принадлежит ему.

"Там же страшно смотреть! Там нет солидного контента. А мы же должны быть там, где молодежь", – отметил городской голова во время аппаратного совещания.

Нога поручил начальнице управления образования Наталье Сергейко и заведующей сектора молодежи Ольге Сокульской последовать его примеру и также зарегистрироваться в соцсети в ближайшее время.

"Давайте проведем совместное совещание, соберем молодежный совещательный совет при городском голове. Контент TikTok должен наполняться не только шутливой информацией, а и солидной, познавательной для молодежи", – пояснил свои нововведения городской голова.

Как сообщалось ранее, Snapchat создала конкурента TikTok – Spotlight.