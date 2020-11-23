Snapchat создала конкурента TikTok — короткие видео Spotlight

Компания обещает премировать создателей оригинальных роликов.

Snapchat объявил о запуске формата коротких видео — Spotlight. Данную функцию уже окрестили конкурентом TikTok, и это действительно так, ведь в компании обещают платить гонорары самым популярным контент-мейкерам.

Snapchat переманивает инфлюенсеров на свою новую платформу, интегрированную внутри приложения. С 23 ноября и до конца 2020 года популярные блогеры получат гонорары, сумма которых составит $1 млн в день. Всего будет потрачено $45 млн. Планируется делать выплаты пользователям из разных стран, таких как США, Германия, Франция, Канада. Размер гонорара будет зависеть от количества уникальных просмотров.

[ + – ] Короткие видео Spotlight Фото: Snapchat

Есть еще несколько условий: контент должен быть оригинальным (перенимать тренды нельзя), видео — вертикальными, длительностью не более 1 мин., креаторы должны быть старше 16-ти лет, музыку нужно подбирать из аудиотеки Snapchat, обязательно и наличие хэштега "topic" Видео будут попадать в рекомендованные благодаря специальным алгоритмам. Те ролики, которые наберут наибольшее количество лайков, репостов, просмотров, будут отмечены руководством компании, а их авторы получат гонорар.

Стоит учесть, что в рекомендованные будут попадать видео не только с открытых, но и с закрытых акаунтов. Функция комментирования не предусмотрена, но можно отправлять свои комментарии креаторам в личку.

Напомним, что летом 2020 года TikTok объявил о поддержке блогеров из США, для чего создал фонд в размере $200 млн. А на днях стало извесно, что 16-летняя американка Чарли Дамелио установила своего рода рекорд, набрав за полтора года 100 млн подписчиков в TikTok.

Соцсеть Instagram также не отстает от трендов. В середине октября она презентовала сразу два нововведения: сервис для шоппинга и короткие видео.