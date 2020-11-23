Рекорд года: 16-летняя Чарли Дамелио набрала 100 млн подписчиков в TikTok

Такое даже не снилось Уиллу Смиту и Селене Гомес.

16-летняя американка по имени Чарли Дамелио в течение полутора лет смогла набрать 100 млн подписчиков в TikTok. Это абсолютный рекорд, утверждает издание The Verge.

Чарли занимается танцами и снимает соответствующие видео. Популярность девушке в соцсети обеспечила не только первоклассная хореография, но и то, что ей удалось стать законодательницей трендов. Именно поэтому с 6 млн подписчиков (в 2019 году) она смогла нарастить свою аудиторию до 100 млн. Как признается сама Чарли, особых усилий она не прилагала. Просто так случилось, что один из ее роликов стал вирусным, а потом — пошло, поехало. Теперь пользователи, которые сами снимают видео и перенимают тренды, автоматически подписываются на Чарли, в надежде, что их шедевры тоже попадут в "рекомендованные".

Кстати, у знаменитых актеров, певцов и общемственных деятелей подписчиков куда меньше, чем у Дамелио. Так, издание The Verge отмечает, что у артиста Уилла Смита "всего" 50 млн фолловеров, у Селены Гомес — 25 млн, у Кайли Дженнер — 20 млн.

Чарли Дамелио развивает и собственный YouTube-канал, собирается написать книгу о себе и своей семье, члены которой тоже стали блогерами. Сестра Чарли, Дикси, сняла клип на собственный сингл. Данное видео набрало на YouTube более 90 млн просмотров. Родители девочек тоже завели странички в TikTok, Instagram и Twitter, где постят фото, видео и сообщения о жизни блогерской семьи.

Стало известно, что в США пока что не будут блокировать приложение TikTok. Ранее Трамп приказал запретить работу TikTok в США, ссылаясь угрозу национальной безопасности. Представители служба безопасности США опасались, что данные, собранные владельцем TikTok, могут быть переданы правительству Китая.