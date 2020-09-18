Скачивание приложений TikTok и WeChat будет запрещено в США с 20 сентября

В США с 20 сентября нельзя будет скачивать для установки приложения китайских соцсетей TikTok и WeChat. Об этом сообщило Министерство торговли США, издавшее 18 сентября соответствующий приказ. Президент Дональд Трамп может отменить вступление его в силу, если объявит об этом до вечера 20 сентября.

Согласно приказу, эти два приложения должны быть удалены из магазинов приложений Apple и Google и других платформ, доступных в США.

При этом американским компаниям не будет запрещено вести бизнес в WeChat за пределами США. Это хорошая новость для Walmart и Starbucks, которые используют встроенные программы в WeChat для облегчения транзакций и привлечения потребителей в Китае.

Напомним, 6 августа Трамп издал указ о блокировании TikTok на территории США, если его не выкупит американская компания до 15 сентября. Спецслужбы США утверждают, что компания-владелец соцсети передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой.

Владелец TikTok компания ByteDance пытается заключить соглашение о судьбе своих операций в США. В частности, она ведет переговоры с Oracle о создании новой компании TikTok Global, которой будут переданы все операции соцсети в США. Но Трампу пока не нравится такой вариант.

Ранее ByteDance отказалась продавать американский сегмент своей соцсети корпорации Microsoft.