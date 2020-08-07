Трамп подписал указ об агрессивных мерах против TikTok
На сворачивание всех сделок с компанией-владельцем дали полтора месяца.
Президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok", который предусматривает запрет всех транзакций с материнской компанией соцсети – ByteDance, и аналогичный приказ о борьбе с приложением WeChat.
В указе говорится, что США "должны принять агрессивные меры против владельцев TikTok для защиты нашей национальной безопасности", передает "BBC".
В тексте приказа Трампа говорится, что сбор данных компанией TikTok может позволить Китаю отслеживать американских госслужащих и собирать личную информацию для шантажа или для осуществления корпоративного шпионажа.
С связи с этим запрещаются любые сделки с ByteDance. Приказ распространяется как на юридических так и физических лиц, находящихся в юрисдикции США. Документ отводит для американских компаний ровно 45 дней на разрыв своих сделок с компанией.
Кроме того, президент США также издал распоряжение о запрете WeChat – приложения, принадлежащего китайскому технологическому гиганту Tencent.Трамп называет оба приложения "угрозой". В обоих приказах говорится о запрете любых транзакций с китайскими владельцами приложений или их дочерними компаниями. Приказы ссылаются на юридические основания Закона о чрезвычайных ситуациях в стране и Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
Напомним, недавно в Белом Доме всерьез взялись за мобильные приложения, которые, по словам Госсекретаря Майка Помпео "напрямую поставляют информацию китайским коммунистам".
Несколько дней тому компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской соцсети TikTok после того, как президент США Дональд Трамп не одобрил сделку и заявил, что может использовать экономические рычаги и свои полномочия, чтобы вовсе запретить TikTok в США.