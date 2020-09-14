ByteDance отказалась продавать Microsoft американскую часть TikTok

Китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, не будет продавать американский сегмент соцсети Microsoft, говорится на сайте компании.

"ByteDance сообщила нам сегодня, что они не будут продавать бизнес TikTok в США Microsoft. Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok и при этом защитило бы интересы в сфере национальной безопасности", – сказано в сообщении Microsoft.

Reuters сообщает, что ByteDance хочет продать американский сегмент TikTok компании Oracle.