ByteDance отказалась продавать Microsoft американскую часть TikTok
Одним из возможных владельцев может стать Oracle.
Китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, не будет продавать американский сегмент соцсети Microsoft, говорится на сайте компании.
"ByteDance сообщила нам сегодня, что они не будут продавать бизнес TikTok в США Microsoft. Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok и при этом защитило бы интересы в сфере национальной безопасности", – сказано в сообщении Microsoft.
Reuters сообщает, что ByteDance хочет продать американский сегмент TikTok компании Oracle.
Напомним, недавно в Белом Доме всерьез взялись за мобильные приложения, которые, по словам Госсекретаря Майка Помпео "напрямую поставляют информацию китайским коммунистам".
Президент США Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok", который предусматривает запрет всех транзакций с материнской компанией соцсети – ByteDance, и аналогичный приказ о борьбе с приложением WeChat. Он должен вступить в силу 20 сентября.