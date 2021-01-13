Зеленский попросил помощи с вакциной у президента Португалии

Зеленский и Марселу Ребелу де Соуза также обсудили убийство в аэропорту Лиссабона украинца Игоря Гоменюка.

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза попросил помочь с вакцинами. Об этом сообщает Офис президента.

"Буду благодарен за содействие в предоставлении первых вакцин COVAX уже в январе-феврале", — заявил Зеленский президенту Португалии.

Отдельно президенты остановились на деле убитого в аэропорту Лиссабона украинца Игоря Гоменюка. Зеленский поблагодарил португальскую сторону за справедливую компенсацию и заботу о родных погибшего.

"Мы уверены, что португальская сторона обеспечит полное и беспристрастное расследование обстоятельств смерти гражданина Украины Игоря Гоменюка в марте 2020 года", — сказано в сообщении.

Напомним, 40-летний Игорь Хоменюк скончался в марте в следственном изоляторе аэропорта, куда он был доставлен после того, как отказался сесть на обратный рейс.

Гоменюк умер после того, как его телескопическими дубинками избили три сотрудника иммиграционной службы. В сентябре прокуроры Португалии обвинили их в убийстве.Глава португальской пограничной службы (SEF) Криштина Гатоэс подала в отставку в среду после смертельного избиения украинца.