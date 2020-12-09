Избивали дубинками: в Португалии глава пограничной службы ушла в отставку из-за смерти украинца

В марте 40-летнего Игоря Гоменюка задержали в аэропорту Лиссабона за попытку въехать в страну без визы. Пограничники жестоко избили его из-за отказа уехать обратно.

Глава португальской пограничной службы (SEF) Криштина Гатоэс подала в отставку в среду после смертельного избиения украинца, задержанного в аэропорту Лиссабона за попытку въезда в страну без действующей визы. Об этом сообщает Reuters.

40-летний Игорь Хоменюк скончался в марте в следственном изоляторе аэропорта, куда он был доставлен после того, как отказался сесть на обратный рейс.

Гоменюк умер после того, как его телескопическими дубинками избили три сотрудника иммиграционной службы. В сентябре прокуроры Португалии обвинили их в убийстве.

Смерть Хоменюка вызвала скандал в Португалии. В понедельник, 7 декабря, он вновь возобновился после появления неподтвержденных сообщений о планах SEF установить "кнопки тревоги" в местах содержания под стражей.

Министерство внутренних дел, которое курирует SEF, заявило, что глава агентства Кристина Гатос подала в отставку в рамках плана реструктуризации, чтобы более четко разделить полицейские и административные функции в работе с иммигрантами и путешественниками.

Напомним, в Польше осудили пятерых мужчин к лишению свободы на срок от шести до десяти месяцев за драку с украинскими учениками.