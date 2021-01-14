Дональд Трамп изолировался в Белом доме и жалеет себя, - СМИ

Палата представителей США утвердила импичмент Трампа 14 января. Его обвиняют в подстрекательство к восстанию

После того, как Трамп вошел в историю, как единственный президент США, которому два раза объявляли импичмент, он изолировался в Белом доме и "жалеет себя". Об этом пишет CNN.

Сейчас, как сообщает источник из резиденции президентов США, в Белом доме "все злятся на всех", а 45-й президент расстроен, потому что, по его мнению, "люди недостаточно его защищают".

"Он перешел в режим жалости к себе", — отметил источник. И уточнил, что произошло это еще и потому, что Трамп потерял возможность писать в соцсетях. Он всегда любил публичность, но теперь, когда он не может обратиться к союзникам в своих постах, это сильно его расстраивает.

"Он спровоцировал толпу, которая атаковала здание Капитолия, он потерял поддержку соратников, и может не найти достаточное количество сочувствующих республиканцев, чтобы остановить процесс импичмента", — говорят в Белом доме.

Когда Трамп объявили импичмент в первый раз, его союзники публично защищали его и рассылали тезисы для обсуждений на протяжении всего процесса, однако сейчас этого нет. Также многие его соратники ушли в отставку после беспорядков в Вашингтоне, в том числе и Хоуп Хикс, близкая подруга Трампа, работавшая директором по коммуникациям в Белом доме в 2018 году, уволившаяся ради карьеры исполнительного вице-президента канале Fox News, однако вернувшаяся в Белый дом в качестве советника Дональда Трампа.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Трамп поссорился даже с собственной дочерью. Якобы Иванка Трамп, начавшая собственную политическую карьеру, собирается посетить инаугурацию Джо Байдена, не смотря на то, что Дональд Трамп собирается ее проигнорировать.