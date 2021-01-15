Рада начала опрос, хотят ли украинцы иметь 300 нардепов вместо 450

Об уменьшении штата Верховной Рады украинцев уже спрашивали в ходе опроса "от Зеленского" в октябре 2020 года.

На официальном телеграм-канале Верховной Рады начался опрос об отношении украинцев к идее сокращения количества народных депутатов в парламенте.

Вопрос сформулирован так: "Поддерживаете ли сокращение количества народных депутатов с 450 до 300?"

Предлагаются три варианта ответа: "Да", "Нет" и "Не определился".

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Напомним, комитет Верховной Рады по правовой политике 14 января рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава ВРУ с 450 до 300 народных депутатов.

Осенью 2020 года в опросе "5 вопросов от президента" украинцев уже спрашивали, как они относятся к идее сокращения количества нардепов до 300 человек. По предварительным данным, 90% респондентов поддержали сокращение (окончательные результаты этого опроса не были обнародованы).

Законопроект № 1017 Рада приняла за основу 4 февраля 2020 года. Тогда "за" высказались 236 депутатов. Для принятия его в целом нужны не менее 300 голосов, так как законопроект вносит изменения в Конституцию.

Но законопроект не только сокращает число депутатов, но вносит в Конституцию положение, что выборы в Раду проводятся только на пропорциональной основе, то есть по партийным спискам. Половина же нынешних депутатов парламента выбрана по мажоритарным округам.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк написал: "В такой редакции необходимых 300 голосов для голосования за проект нет и не будет. Ни в коалиции, ни в оппозиции".