Профильный комитет ВР поддержал сокращение числа депутатов с 450 до 300

Для принятия решения об изменении численности парламента Украины потребуется не менее 300 голосов депутатов.

После годичного перерыва Комитет по вопросам правовой политики ВР вернулся к рассмотрению президентского законопроекта № 1017 от 29.08.2019 и дал зеленый свет уменьшению числа народных депутатов Украины с 450 до 300. Об этом сообщил член комитета Сергей Демченко.

Данный законопроект внес президент Владимир Зеленский 29 августа 2019 года как неотложный. 3 сентября Рада направила его на рассмотрение в Конституционный суд. Эта процедура необходима, так как законопроект вносит изменения в Конституцию. 18 декабря 2019 года КС признал его соответствующим требованиям Конституции.

4 февраля 2020 года Рада приняла законопроект за основу (236 голосов). Для принятия в целом потребуется не менее 300 голосов.

Переходные положения законопроекта предусматривают, что Верховная Рада, избранная до вступления в силу этого закона, продолжает исполнять свои обязанности до следующих выборов народных депутатов Украины.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в конце декабря прошлого года говорил: "Законопроект о 300 депутатах в Раде готов к голосованию. Вопрос в повестке дня, и будет ли поддержка других фракций, каковой будет мобилизация нашей фракции… Мы будем смотреть по мобилизации, но я думаю, что точно во время пятой сессии, которая начнется в первый вторник февраля. За это время вопрос о 300 депутатах поставим и логически его разрешим".

Напомним, за прошлый год с депутатов Верховной Рады, которые не посещали заседания без уважительных причин, взыскали 30 млн грн штрафов, сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Павел Фролов.