Выборы в марте не удастся провести в 18 громадах Донецкой и Луганской областей
Из-за агрессии со стороны РФ невозможно обеспечить абсолютную безопасность граждан.
Из-за военной агрессии со стороны России невозможно обеспечить абсолютную безопасность граждан во время организации и проведения местных выборов 28 марта 2021 года на избирательных участках в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации.
Соответствующий протокол рабочего совещания подписал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
В совещании приняли участие глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, врио командующего объединенных сил Виктор Ганущак, руководство Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и главных управлений Нацполиции двух областей.
В протоколе указано, что абсолютную безопасность граждан невозможно обеспечить в:
Донецкая область:
– Светлодарская, Торецкая городские территориальные громады (Бахмутский район);
– Волновахская, Угледарская городские, Мирненская, Ольгинская поселковые территориальные громады (Волновахский район);
– Сартанская поселковая территориальная громада (Мариупольский район);
– Авдеевская, Марьинская городские, Очеретинская поселковая территориальные громады (Покровский район);
Луганская область:
– Горская, Лисичанская, Попаснянская, Северодонецкая городские территориальные громады (Северодонецкий район);
– Счастьенская городская, Станично-Луганская, Широковская поселковые, Нижнетепловская сельская территориальные громады (Счастьенский район).
После заседания копия протокола была направлена в Центральную избирательную комиссию.
Отметим, 5 января Центральная избирательная комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах этих областей.