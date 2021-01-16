Выборы в марте не удастся провести в 18 громадах Донецкой и Луганской областей

Из-за агрессии со стороны РФ невозможно обеспечить абсолютную безопасность граждан.

Из-за военной агрессии со стороны России невозможно обеспечить абсолютную безопасность граждан во время организации и проведения местных выборов 28 марта 2021 года на избирательных участках в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщается на сайте Донецкой областной государственной администрации.

Соответствующий протокол рабочего совещания подписал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

В совещании приняли участие глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, врио командующего объединенных сил Виктор Ганущак, руководство Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях и главных управлений Нацполиции двух областей.

В протоколе указано, что абсолютную безопасность граждан невозможно обеспечить в:

Донецкая область:

– Светлодарская, Торецкая городские территориальные громады (Бахмутский район);

– Волновахская, Угледарская городские, Мирненская, Ольгинская поселковые территориальные громады (Волновахский район);

– Сартанская поселковая территориальная громада (Мариупольский район);

– Авдеевская, Марьинская городские, Очеретинская поселковая территориальные громады (Покровский район);

Луганская область:

– Горская, Лисичанская, Попаснянская, Северодонецкая городские территориальные громады (Северодонецкий район);

– Счастьенская городская, Станично-Луганская, Широковская поселковые, Нижнетепловская сельская территориальные громады (Счастьенский район).

После заседания копия протокола была направлена в Центральную избирательную комиссию.

Отметим, 5 января Центральная избирательная комиссия обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах этих областей.