Мэром Борисполя избран кандидат от "Европейской солидарности"

Новым мэром Борисполя стал 33-летний Владимир Борисенко.

Мэром Борисполя (Киевская область) избран представитель "Европейской солидарности", депутат местного горсовета 33-летний Владимир Борисенко.

Об этом 18 января сообщило общественное движение "Чесно" со ссылкой на сообщение от территориальной избирательной комиссии.

У его оппонента, кандидата от "Слуги народа", секретаря Бориспольского горсовета и депутата Владислава Байчаса – 20,61% (3987 голосов).

Борисенко поддержали 5496 жителей Борисполя, что составляет 28,41% от всех проголосовавших избирателей.

По данным ЦИК, по состоянию на 20.00 17 января, явка на местных выборах в Борисполе составила 30,15%.

17 января также прошли выборы мэров Броваров Киевской области и Новгорода-Северского Черниговской области.

Отметим, по результатам голосования 25 октября 2020 года, в Борисполе победил действующий тогда мэр Анатолий Федорчук. 28 октября он умер от осложнений коронавируса, еще до объявления официальных результатов. Повторные выборы мэра Борисполя перенесли на 17 января 2021 года.