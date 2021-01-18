Мером Борисполя обраний кандидат від "Європейської солідарності"

Новим мером Борисполя став 33-річний Володимир Борисенко.

Мером Борисполя (Київська область) обрано представника "Європейської солідарності", депутата місцевої міськради 33-річного Володимира Борисенка.

Про це 18 січня повідомив громадський рух "Чесно" з посиланням на повідомлення від територіальної виборчої комісії.

У його опонента, кандидата від "Слуги народу", секретаря Бориспільської міськради та депутата Владислава Байчаса — 20,61% (3987 голосів).

Борисенко підтримали 5496 жителів Борисполя, що становить 28,41% від усіх виборців, що проголосували.

За даними ЦВК, станом на 20.00 17 січня, явка на місцевих виборах у Борисполі склала 30,15%.

17 січня також пройшли вибори мерів Броварів Київської області і Новгорода-Сіверського Чернігівської області.

Зазначимо, що за результатами голосування 25 жовтня 2020 року, у Борисполі переміг чинний тоді мер Анатолій Федорчук. 28 жовтня він помер від ускладнень коронавірусу, ще до оголошення офіційних результатів. Повторні вибори мера Борисполя перенесли на 17 січня 2021 року.