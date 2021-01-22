Медведчук занимается освобождением пленных вне зависимости от выборов - Кацман 

По словам Кацмана, последние события показывают, что именно оппозиционному политику сегодня готовы доверять практически все стороны событий на Донбассе.

Председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука обвиняли в предвыборном пиаре на освобождении украинцев, удерживаемых в ОРДЛО, но выборы прошли, а он так и остался единственным, кто может вернуть их домой.

Такое мнение высказал политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман, передает "112 Украина".

"Власть "зеленых" в который раз опростоволосилась, обвиняя лидера оппозиции Виктора Медведчука в "пиаре на обмене" удерживаемыми лицами из так называемых ОРДЛО. Выборы давно прошли, а он так и остался единственным политиком, который реально готов заниматься вопросом освобождения украинцев из оккупированных территорий", — отметил Кацман.

По его словам, это неудивительно, ведь официально украинская власть сейчас не только показывает максимальное безразличие к судьбам украинцев, находящимся в ОРДЛО, но и срывает договоренности по их освобождению.

"Более того, омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова на последней видеоконференции ТКГ заявила, что представители Украины в который раз срывают все договоренности по обмену. Очевидно же, что игнорирование этого украинской стороной только затягивает процесс по подготовке обмена. При таком вялотекущем диалоге сформировать новые списки на обмен невозможно. Зато при случае украинская сторона привычно обвинит в срывах других, хотя, похоже, с огромной неохотой вообще возвращает своих граждан. Забывая Конституцию и законы, предписывающие госорганам обеспечивать покой и безопасность своих граждан", — добавил журналист.

По словам Кацмана, последние события показывают, что именно оппозиционному политику сегодня готовы доверять практически все стороны событий на Донбассе.

"Возникает вполне резонный вопрос: если в вопросе обмена власть — и конкретно президентская команда — в очередной раз показывает свою политическую импотенцию, так зачем блокировать работу оппозиционного политика, с которым готовы вести диалог? Перед выборами власть забрасывала в огород Медведчука обвинение в пиаре на обмене, но теперь выборы давно прошли – и такие заявления уже не котируются. Если ОРДЛО готовы в одностороннем порядке передать Медведчуку четверых украинцев, так дайте же ему возможность провести эту передачу!" — призвал журналист.