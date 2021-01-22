Медведчук займається звільненням полонених незалежно від виборів — Кацман

За словами Кацмана, останні події показують, що саме опозиційному політику сьогодні готові довіряти практично всі сторони подій на Донбасі.

Голову політради партії "Опозиційна платформа — За життя", народного депутата Віктора Медведчука звинувачували в передвиборному піарі на звільнення українців, утримуваних в ОРДЛО, але вибори пройшли, а він так і залишився єдиним, хто може повернути їх додому.

Таку думку висловив політичний експерт, заслужений журналіст України Володимир Кацман, передає "112 Україна".

"Влада "зелених" вкотре зганьбилася, звинувачуючи лідера опозиції Віктора Медведчука в "піарі на обміні" утримуваними особами з так званих ОРДЛО. Вибори давно пройшли, а він так і залишився єдиним політиком, який реально готовий займатися питанням звільнення українців з окупованих територій", — зазначив Кацман.

За його словами, це не дивно, адже офіційно українська влада зараз не тільки показує максимальну байдужість долі українців, які перебувають в ОРДЛО, а й зриває домовленості щодо їхнього звільнення.

"Більш того, омбудсменка "ДНР" Дарина Морозова на останній відеоконференції ТКГ заявила, що представники України вкотре зривають всі домовленості щодо обміну. Очевидно ж, що ігнорування цього українською стороною тільки затягує процес із підготовки обміну. За умов такого уповільненого діалогу сформувати нові списки на обмін неможливо. Зате при нагоді українська сторона звично звинуватить в зривах інших, хоча, схоже, з величезною неохотою взагалі повертає своїх громадян. Забуваючи Конституцію та закони, які наказують держорганам забезпечувати спокій і безпеку своїх громадян", — додав журналіст.

За словами Кацмана, останні події показують, що саме опозиційному політику сьогодні готові довіряти практично всі сторони подій на Донбасі.

"Виникає цілком резонне питання: якщо в питанні обміну влада — і саме президентська команда — вкотре показує свою політичну імпотенцію, так навіщо блокувати роботу опозиційного політика, з яким готові вести діалог? Перед виборами влада закидала в город Медведчука звинувачення в піарі на обміні, але тепер вибори давно пройшли — і такі заяви вже не котируються. Якщо ОРДЛО готові в односторонньому порядку передати Медведчуку чотирьох українок, так дайте ж йому можливість їх передати!" — закликав журналіст.