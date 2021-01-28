Рада ликвидировала налоговую милицию и создала Бюро экономической безопасности

Минимальная зарплата сотрудника новообразованного ведомства будет составлять не менее 46 000 гривен.

Верховная Рада Украины на пленарном заседании в четверг, 28 января приняла во втором чтении и в целом законопроект №3087-д, которым была ликвидирована Налоговая милиция, а вместо нее было образовано Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"За" указанный закон проголосовали 242 нардепа. Онлайн-трансляцию заседания опубликовал официальный YouTube-канал парламента "RadaTVchannel".

Согласно тексту законопроекта, директор нового ведомства будет назначаться непосредственно президентом Украины по представлению конкурсной комиссии. Та, в свою очередь обязана предоставить главе государства на выбор три лучших кандидатуры под этот пост.

Как указано в документе, глава БЭБ будет подотчетен Верховной Раде и президенту, причем последний имеет право назначить независимый аудит эффективности деятельности нового Бюро.

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Работать в Бюро будут, как лица, "имеющие специальное звание" и государственные служащие, так и "штатские" сотрудники, работающие по трудовому договору. Причем максимальное количество сотрудников Бюро закон ограничивает численностью в 4000 человек.

Также известно, что должностной оклад сотрудников, со "специальным званием", не может быть установлен на уровне менее, чем 20 прожиточных минимумов. В настоящее время он составляет примерно 2200 гривен, а первого июля прожиточный минимум поднимется до 2300 грн. Таким образом, зарплата штатного функционера БЭБ будет составлять не менее 46 000 гривен.

"Это были очень сложные полтора года работы. Это был очень сложный законопроект", – отметил в связи с принятием документа народный депутат Даниил Гетьманцев, являющийся председателем Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также автором указанного закона.

Депутат также написал в своем Telegram-статусе, что благодарит за поддержку "коллег из оппозиции", поддержавших эту инициативу, и добавил: "Спасибо тем, кто мешал. С вами реформа стала сложнее, но насыщеннее".

Напомним, к рассмотрению закона нардепы приступили еще в сентябре прошлого года. Тогда сообщалось, что принятый в первом чтении законопроект разработан с целью ликвидации налоговой милиции, оптимизации структуры и численности органов, ведущих борьбу с преступлениями в сфере экономики, а также для устранения дублирования их функций.