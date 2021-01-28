Рада ліквідувала податкову міліцію і створила Бюро економічної безпеки

Мінімальна зарплата співробітника новоствореного відомства становитиме не менше 46 000 гривен.

Верховна Рада України на пленарному засіданні в четвер, 28 січня ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт №3087-д, яким було ліквідовано Податкову міліцію, а замість неї було утворено Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"За" цей закон проголосували 242 нардепи. Онлайн-трансляцію засідання опублікував офіційний YouTube-канал парламенту "RadaTVchannel".

Згідно з текстом законопроєкту, директор нового відомства призначатиметься безпосередньо президентом України за поданням конкурсної комісії. Та, у свою чергу, зобов'язана надати голові держави на вибір три кращих кандидатури на цей пост.

Як зазначено в документі, голова БЕБ буде підзвітний Верховній Раді і президенту, причому останній має право призначити незалежний аудит ефективності діяльності нового Бюро.

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Працювати в Бюро будуть, як особи, "які мають спеціальне звання" та державні службовці, так і "цивільні" співробітники, які працюють за трудовим договором. Причому максимальну кількість співробітників Бюро закон обмежує чисельністю в 4000 чоловік.

Також відомо, що посадовий оклад працівників зі "спеціальним званням" не може бути встановлений на рівні меншому, ніж 20 прожиткових мінімумів. Наразі він становить приблизно 2200 гривень, а першого липня прожитковий мінімум підніметься до 2300 грн. Таким чином зарплата штатного функціонера БЕБ становитиме не менше 46 000 гривен.

"Це були дуже складні півтора року роботи. Це був дуже складний законопроєкт", — зазначив у зв'язку з ухваленням документа народний депутат Данило Гетманцев, який є головою Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, а також автором зазначеного закону.

Депутат також написав у своєму Telegram-каналі, що дякує за підтримку "колегам з опозиції", які підтримали цю ініціативу, і додав: "Спасибі тим, хто заважав. З вами реформа стала складнішою, але більш насиченою".

Нагадаємо: до розгляду закону нардепи приступили ще у вересні минулого року. Тоді повідомлялося, що ухвалений у першому читанні законопроєкт розроблений з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, а також для усунення дублювання їх функцій.