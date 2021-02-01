Суд в Харькове избрал меру пресечения подозреваемым по делу о "кремлевских Telegram-каналах"

Одну подозреваемую поместили под стражу с возможностью выйти под залог в 1,58 млн грн, вторую отправили под круглосуточный домашний арест.

На заседании в Киевском районном суде Харькова было принято решение об избрании меры пресечения двум фигуранткам дела о сети Telegram-каналов, которые, по версии следствия, якобы контролируются российскими спецслужбами. Об этом "Суспільному" рассказал Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры.

По словам Чубенко, одну подозреваемую поместили под стражу. Впрочем, ей оставили возможность выйти "на волю" после внесения залога в размере 1,58 млн грн. Вторую подозреваемую, по словам пресс-секретаря прокуратуры, отправили под круглосуточный домашний арест.

Обеих задержанных в Харькове фигуранток подозревают в "госизмене". Статья Уголовного кодекса предусматривает до 15 лет тюремного заключения.

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Напомним, 1 февраля 2021 года глава Харьковской филии СБУ Роман Дудин заявил, что оперативники ведомства более полугода проводили спецоперацию, в ходе которой установили, что российские спецслужбы привлекли украинских граждан к созданию и администрированию политических Telegram-каналов.

Речь идет о каналах "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Агентурную сеть якобы создал так называемый 85-й Главный центр специальной службы Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Членами этой сети, по информации СБУ, были жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". "Главным менеджером" агентурной сети силовики назвали одессита, одного из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана". Его разыскивают правоохранительные органы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

"Легитимный" и "Резидент" уже отреагировали на обвинения.