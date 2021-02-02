Политолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом Украины

Небоженко считает, что шансы Порошенко выйти во второй тур с Зеленским пока еще высоки.

Если действующий глава государства Владимир Зеленский соберется бороться за второй президентский срок, то конкуренцию ему могут составить Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Причем у последнего неплохие шансы занять офис на Банковой.

Такое мнение в комментарии Главреду озвучил политолог и социолог, директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко.

"На деле у Владимира Зеленского есть всего два возможных противника во втором туре – Петр Порошенко и Виктор Медведчук. Один из них уже был президентом, а у второго – неплохие шансы им стать. По крайней мере, пока ОПЗЖ находится на подъеме. В то же время, я не уверен, что коллега Медведчука по партии, Юрий Бойко, за рейтингом которого уже активно следят, соберется идти в президенты", — считает эксперт.

Небоженко считает, что шансы Порошенко выйти во второй тур с Зеленским пока еще высоки, "но он вскоре может оказаться далеко не единственным на правом фланге – помимо него, там могут появиться ветераны войны, которые с легкостью "оторвут" у него крыло националистов и социал-демократов".