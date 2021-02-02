Політолог спрогнозував, хто може стати наступним президентом України

Небоженко вважає, що шанси Порошенка вийти до другого туру із Зеленським поки ще високі.

Якщо чинний голова держави Володимир Зеленський збереться боротися за другий президентський термін, то конкуренцію йому можуть скласти Петро Порошенко і Віктор Медведчук. Причому в останнього непогані шанси зайняти офіс на Банковій.

Таку думку в коментарі Главреду озвучив політолог і соціолог, директор соціологічної служби Український барометр Віктор Небоженко.

"На ділі у Володимира Зеленського є всього два можливих противники в другому турі — Петро Порошенко та Віктор Медведчук. Один з них уже був президентом, а в другого — непогані шанси ним стати. Принаймні, поки ОПЗЖ перебуває на підйомі. У той же час я не впевнений, що колега Медведчука за партією, Юрій Бойко, за рейтингом якого вже активно стежать, збереться йти в президенти", — вважає експерт.

Небоженко вважає, що шанси Порошенка вийти до другого туру із Зеленським поки ще високі, "але він незабаром може виявитися далеко не єдиним на правому фланзі — крім нього, там можуть з'явитися ветерани війни, які з легкістю "відірвуть" у нього крило націоналістів і соціал-демократів".