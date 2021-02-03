Игра президента. Какие последствия для Украины вызовет запрет телеканалов оппозиции?

Решение Зеленского о запрете телеканалов для всех стало неожиданным. Одни приветствуют его, другие критикуют. Но все признают, что указ президента будет иметь множество последствий. Какими они могут быть и что за игру начал Офис президента (ОП), разбирался Фокус.

"Я никогда в своей жизни не буду закрывать какие-либо каналы. Нет права и нет полномочий", — говорил президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года. Но уже через два года решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заблокировал работу трех каналов, принадлежащих народному депутату "Оппоплатформа — За жизнь" Тарасу Козаку – "112.ua", "NewsОne" и "Zik". Относительно парламентария также введены экономические санкции на 5 лет.

Сюрприз для Медведчука

Вечером 2 февраля на сайте ОП появился указ президента "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных санкций". В списке значился лишь депутат Козак. Под раздачу попали все его активы на территории Украины и связанные с ним юридические лица, среди которых и вышеуказанные телеканалы.

По информации издания "ZN.UA", основанием для введения санкций стало расследование СБУ о том, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий, в которых зафиксированы активы Козака, способствуют финансированию терроризма. Как выяснил Фокус, первые результаты расследования Зеленскому стали известны еще в начале 2020 года. Но их было недостаточно для принятия каких-либо решений.

"Таким образом фигурант этих санкций попал под действие закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", — сообщают в "ZN.UA".

Отметим, что относительно своих граждан Украина может вводить санкции на основании закона "О санкциях", принятого в 2014 году.

Телеканалы перестали работать в тот же вечер. Единственной площадкой для них остался Youtube, где они развернули кампанию по борьбе с цензурой. Они обвинили власть в ущемлении свободы слова оппозиционных СМИ и в намерении получить контроль над информацией.

"Мы расцениваем это решение СНБО и президента Зеленского как политическую расправу над неугодными СМИ. Мы считаем, что власть, у которой нет ни малейшего повода говорить об успехах, оставляет в эфире только удобные каналы, которые будут врать народу Украины о «невиданных ранее успехах», — говорится в общем заявлении "112", "NewsOne" и "ZiK".

В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что неформально эти каналы принадлежат лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку, также известному как кум президента РФ Владимира Путина. Но для своей же безопасности владение этими активами он передал своему бизнес-партнеру Козаку.

"Решение по санкциям против телеканалов из так называемого пула господина Медведчука вполне ожидаемо и очевидно. Они весьма активно и часто открыто используются как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине. Они, к сожалению, откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями. Тем более есть достаточно веские подтверждения по странным путям финансирования данной пропаганды", — комментирует решение СНБО для Фокуса Михаил Подоляк, советник главы ОП.

Обвинения в цензуре на Банковой отбрасывают: этот кейс касается только бизнеса Медведчука. Последнему СБУ еще и перекрыла возможность летать в Россию к Путину, что он делал неоднократно за последние годы. Молдовская авиакомпания, которая предоставляла услуги Медведчука также попала под санкции.

Борьба с пропагандой

В политических кругах уже заговорили о начале открытой войны между Зеленским и Медведчуком. Президент намеревался начать ее еще в 2019 года, заявив тогда, что партия ОПЗЖ финансируется из-за рубежа. Но расследование затянулось на несколько лет.

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что прекращение работы медиа-холдинга Козака-Медведчука является серьезным ударом для последних. Теперь партия ОПЗЖ потеряла собственные площадки, через которые транслировались их политические методички.

Оксана Романюк, исполнительный директор Института массовой информации, затрудняется ответить, почему Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заставил провайдеров прекратить трансляцию этих каналов. Пока власти не предоставили четкую аргументацию по этому поводу.

"Есть вопросы по информационной составляющей на этих телеканалах – продвижение кремлевской дезинформации. Но я не уверена, что именно это стало основой для санкций. Поэтому в данном случае, я бы не говорила об ущемлении свободы слова. Наверное, здесь ключевую роль играет финансовая составляющая. Пока сложно сделать какие-то юридические выводы. Но любое вмешательство в работу СМИ должно быть обосновано", — комментирует Романюк Фокусу.

Приостановку работу каналов поддержал также министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Он считает, что решение СНБО — симметричный ответ на ежедневные информационные и пропагандистские атаки на свободу и независимость Украины.

С ним согласен и глава профильного комитета, депутат "Слуги народа" Никита Потураев.

"Законодательство все еще не совершенно и позволяет россагентам здесь работать и финансировать антиукраинскую деятельность. Это решение показывает, что при наличии политической воли, при качественной работе спецслужб можно справляться и с такими вызовами", — ответил он Фокусу.

Есть в медиа-бизнесе и те, кому проблемы у каналов Медведчука сыграют только на руку. Политический эксперт Петр Олещук предполагает, что максимум из этой ситуации будут использовать бизнесмены Ринат Ахметов и Дмитрий Фирташ, которые во владении есть свои раскрученные медиа-холдинги. Возможно, Ахметову в этом вопросе будет проще, ведь у него уже давно налажены хорошие отношения с ОП.

"На месте Ахметова у меня бы возник соблазн реанимировать его партию "Оппоблок" под каким-то возможным названием, которая прекратила свою деятельность после создания ОПЗЖ", — говорит Олещук.

Война башен и возможное обострение на Донбассе

Немаловажным является и то, какие будут последствия войны между Зеленским и Медведчуком. В ОПЗЖ уже заявили, что готовят массовые протесты по стране. Каким будет их масштаб, в политических кругах пока не спешат прогнозировать. Тем не менее депутат Потураев сомневается, что им удастся организовать второй Антимайдан.

Будут и положительные результаты для ОП в этой борьбе. По мнению Олещука, сейчас может приостановится рост рейтинга ОПЗЖ, потому что избиратель просто не сможет их слышать.

"Говорят, что эти телеканалы могут продолжить транслироваться на YouТube. Но здесь не все так однозначно. Достаточно вспомнить, как на этой площадке заблокировали канал депутата Александра Дубинского после введения американских санкций. И я думаю, что аудитория этих трех каналов ориентирована на телевизор, а не интернет. Сомневаюсь, что они массово перейдут смотреть эти каналы в YouТube. Скорее всего они будут смотреть то, что представлено в телевизоре", — рассуждает Олещук.

Но Медведчук продолжить искать пути выхода из ситуации. Существует мнение, что он обратиться за помощью к Путину. Поэтому эксперты не исключают, что в скором времени начнется искусственное обострение военного конфликта на Донбассе. И как в этой ситуации будет реагировать президент, пока остается открытым вопросом. Как и то, сможет ли он противостоять тем, кто в свое время поддерживал его приход к власти.