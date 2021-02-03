Гра президента. Які наслідки для України викличе заборона телеканалів опозиції?

Рішення Зеленського про заборону телеканалів для всіх стало несподіваним. Одні схвалюють його, інші критикують. Але всі визнають, що указ президента буде мати безліч наслідків. Якими вони можуть бути і що за гру почав Офіс президента (ОП), розбирався Фокус.

"Я ніколи у своєму житті не буду закривати будь-які канали. Ні права, ні повноважень немає ", — говорив президент Володимир Зеленський у вересні 2019 року. Але вже через два роки рішенням Ради національної безпеки та оборони (РНБО) заблокував роботу трьох каналів, що належать народному депутату "Опоплатформи — За життя" Тарасу Козаку — "112.ua", "NewsОne" і "Zik". Щодо парламентаря також введені економічні санкції на 5 років.

Сюрприз для Медведчука

Увечері 2 лютого на сайті ОП зʼявився указ президента "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій". У списку значився лише депутат Козак. Під роздачу потрапили всі його активи на території України і повʼязані з ним юридичні особи, серед яких і вищевказані телеканали.

За інформацією видання "ZN.UA", підставою для введення санкцій стало розслідування СБУ про те, що схеми з постачання вугілля з окупованих територій, у яких зафіксовані активи Козака, сприяють фінансуванню тероризму. Як зʼясував Фокус, перші результати розслідування Зеленському стали відомі ще на початку 2020 року. Але їх було недостатньо для прийняття будь-яких рішень.

"Таким чином фігурант цих санкцій потрапив під дію закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення", — повідомляють у "ZN.UA".

Зазначимо, що відносно своїх громадян Україна може вводити санкції на підставі закону "Про санкції", ухваленого у 2014 році.

Телеканали перестали працювати в той же вечір. Єдиним майданчиком для них залишився Youtube, де вони розгорнули кампанію по боротьбі з цензурою. Вони звинуватили владу в утисках свободи слова опозиційних ЗМІ і в намірі отримати контроль над інформацією.

"Ми розцінюємо це рішення РНБО і президента Зеленського як політичну розправу над неугодними ЗМІ. Ми вважаємо, що влада, у якої немає ні найменшого приводу говорити про успіхи, залишає в ефірі тільки зручні канали, які будуть брехати народу України про «небачені раніше успіхи», — йдеться в спільній заяві "112", "NewsOne" і "ZiK".

У ЗМІ неодноразово зʼявлялася інформація про те, що неформально ці канали належать лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку, також відомому як кум президента РФ Володимира Путіна. Але для своєї ж безпеки володіння цими активами він передав своєму бізнес-партнеру Козаку.

"Рішення щодо санкцій проти телеканалів з так званого поля пана Медведчука цілком очікуване й очевидне. Вони досить активно і часто відкрито використовуються як інструменти іноземної пропаганди в Україні. Вони, на жаль, уже не працюють так, як це повинно бути зі звичайними телевізійними мовниками. Тим більше є досить вагомі докази про дивні шляхи фінансування цієї пропаганди", — коментує рішення РНБО для Фокуса Михайло Подоляк, радник голови ОП.

Звинувачення в цензурі на Банковій відкидають: цей кейс стосується тільки бізнесу Медведчука. Останньому СБУ ще і перекрила можливість літати в Росію до Путіна, що він робив неодноразово за останні роки. Молдовська авіакомпанія, що надавала послуги Медведчуку, також потрапила під санкції.

Боротьба з пропагандою

У політичних колах уже заговорили про початок відкритої війни між Зеленським і Медведчуком. Президент мав намір почати її ще у 2019 році, заявивши тоді, що партія ОПЗЖ фінансується з-за кордону. Але розслідування затяглося на кілька років.

Опитані Фокусом експерти зазначають, що припинення роботи медіа-холдингу Козака-Медведчука є серйозним ударом для останніх. Тепер партія ОПЗЖ втратила власні майданчики, через які транслювалися їхні політичні методички.

Оксана Романюк, виконавчий директор Інституту масової інформації, не може відповісти, чому Нацрада з питань телебачення і радіомовлення змусила провайдерів припинити трансляцію цих каналів. Поки влада не надала чітку аргументацію з цього приводу.

"Є питання з інформаційної складової на цих телеканалах — просування кремлівської дезінформації. Але я не впевнена, що саме це стало основою для санкцій. Тому в цьому випадку, я б не говорила про утиски свободи слова. Напевно, тут ключову роль відіграє фінансова складова. Поки складно зробити якісь юридичні висновки. Але будь-яке втручання в роботу ЗМІ має бути обгрунтоване", — коментує Романюк Фокусу.

Припинення роботи каналів підтримав також міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. Він вважає, що рішення РНБО — симетрична відповідь на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на свободу і незалежність України.

З ним згоден і голова профільного комітету, депутат "Слуги народу" Микита Потураєв.

"Законодавство все ще не зовсім дозволяє росагентам тут працювати і фінансувати антиукраїнську діяльність. Це рішення показує, що за наявності політичної волі, за якісної роботи спецслужб можна впоратися і з такими викликами", — відповів він Фокусу.

Є в медіа-бізнесі і ті, кому проблеми каналів Медведчука зіграють тільки на руку. Політичний експерт Петро Олещук передбачає, що максимум з цієї ситуації будуть використовувати бізнесмени Ринат Ахметов і Дмитро Фірташ, які володіють розкрученими медіа-холдингами. Можливо, Ахметову в цьому питанні буде простіше, адже в нього вже давно налагоджені добрі стосунки з ОП.

"На місці Ахметова в мене б виникла спокуса реанімувати його партію "Опоблок" під якоюсь можливою назвою, яка припинила свою діяльність після створення ОПЗЖ", — говорить Олещук.

Війна веж і можливе загострення на Донбасі

Важливим є і те, які будуть наслідки війни між Зеленським і Медведчуком. В ОПЗЖ уже заявили, що готують масові протести по країні. Яким буде їхній масштаб, у політичних колах поки не поспішають прогнозувати. Проте депутат Потураєв сумнівається, що їм вдасться організувати другий антимайдан.

Будуть і позитивні результати для ОП в цій боротьбі. На думку Олещука, наразі може призупинитися зростання рейтингу ОПЗЖ, тому що виборець просто не зможе їх чути.

"Кажуть, що ці телеканали можуть продовжити транслюватися на YouТube. Але тут не все так однозначно. Досить згадати, як на цьому майданчику заблокували канал депутата Олександра Дубінського після введення американських санкцій. І я думаю, що аудиторія цих трьох каналів орієнтована на телевізор, а НЕ інтернет. Сумніваюся, що вони масово перейдуть дивитися ці канали в YouТube. Швидше за все, вони будуть дивитися те, що представлено в телевізорі", — міркує Олещук.

Але Медведчук продовжує шукати шляхи виходу із ситуації. Існує думка, що він звернувся за допомогою до Путіна. Тому експерти не виключають, що незабаром почнеться штучне загострення військового конфлікту на Донбасі. І як у цій ситуації буде реагувати президент, поки залишається відкритим питанням. Як і те, чи зможе він протистояти тим, хто свого часу підтримував його прихід до влади.