Тарас Козак назвал ложью результаты расследования СБУ

Информацию о том, что введение санкций принято «на основании антитеррористического законодательства и расследования СБУ» нардеп назвал ложью.

"Власть Зеленского, которая ввела санкции против трех украинских наиболее рейтинговых каналов, нарушила Конституцию Украины и украинское законодательство, поскольку действие Закона Украины «О санкциях» на них не распространяется", заявил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", собственник телеканалов 112, ZIK, News One Тарас Козак, сообщает партийный сайт.

Информацию о том, что введение санкций принято «на основании антитеррористического законодательства и расследования СБУ» нардеп назвал ложью.

"Заявляю, что эти обвинения являются бредом, высосанным из пальца, и откровенной ложью. Власть никогда не заявляла о подобных обвинениях в мой адрес. Более того, я уверен, что этого и не может быть, поскольку любые притянутые за уши инсинуации в мой адрес были бы разрушены в украинских судах либо в Европейском суде по правам человека. Поэтому власть никогда не осмелится обнародовать результаты тех «расследований», которые легли в основу введения санкций против меня и телевизионных каналов. Власть сама это признает. Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге заявил, что обвинения, которые легли в основу введения санкций, – это все предположения, и могут не совсем соответствовать действительности. Как метко заметил в запрещенном властью Зеленского романе «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова Фагот: «Поздравляю вас, гражданин, соврамши!" - утверждает Козак.

Нардеп также заявил, что "расследование я такой же ложью, как обещания Зеленского в Париже, зафиксированные в меморандуме от 9 декабря 2019 года, такой же ложью, как слова украинского Президента, сказанные более года назад, о том, что у правительства есть «интересное решение», которое позволит снизить цену на отопление для населения в два раза. Такой же ложью, как обещание разработать украинскую вакцину или завезти в Украину 8 миллионов доз вакцины по программе COVAX".