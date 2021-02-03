Тарас Козак назвав брехнею результати розслідування СБУ

Інформацію про те, що введення санкцій ухвалене «на підставі антитерористичного законодавства й розслідування СБУ» нардеп назвав брехнею.

"Влада Зеленського, яка ввела санкції проти трьох українських найбільш рейтингових каналів, порушила Конституцію України й українське законодавство, оскільки дія Закону України «Про санкції» на них не поширюється", — заявив народний депутат від партії "Опозиційна платформа — За життя", власник телеканалів "112", "ZIK", "News One" Тарас Козак, повідомляє партійний сайт.

Інформацію про те, що введення санкцій ухвалене «на підставі антитерористичного законодавства та розслідування СБУ» нардеп назвав брехнею.

"Заявляю, що ці звинувачення є маячнею, висмоктаною з пальця, і відвертою брехнею. Влада ніколи не заявляла про подібні звинувачення на мою адресу. Більш того, я впевнений, що цього й не може бути, оскільки будь-які притягнуті за вуха інсинуації на мою адресу були б зруйновані в українських судах або в Європейському суді з прав людини. Тому влада ніколи не наважиться оприлюднити результати тих «розслідувань», які лягли в основу введення санкцій проти мене та телевізійних каналів. Влада сама це визнає. Секретар РНБОУ Олексій Данилов на брифінгу заявив, що звинувачення, які лягли в основу введення санкцій, — це все припущення, і можуть не зовсім відповідати дійсності. Як влучно зауважив в забороненому владою Зеленського романі «Майстер і Маргарита» Михайла Булгакова Фагот: «Поздравляю вас, гражданин, соврамши!»" — стверджує Козак.

Нардеп також заявив, що "розслідування я такою ж брехнею, як обіцянки Зеленського в Парижі, зафіксовані в меморандумі від 9 грудня 2019 року, такою ж брехнею, як слова українського Президента, сказані більше року тому, про те, що уряд має «цікаве рішення», яке дозволить знизити ціну на опалення для населення вдвічі. Такою ж брехнею, як обіцянка розробити українську вакцину або завезти в Україну 8 мільйонів доз вакцини за програмою COVAX".