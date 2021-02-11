Журналист Сергей Лямец: Власть должна привести аргументы, на основании которых были закрыты телеканалы

Один из секретарей Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) высказал свое мнение и мнение организации, изложил свое видение ситуации с закрытием трех телевизионных каналов.

"Недавно мне выпала честь стать одним из секретарей Національна спілка журналістів України (НСЖУ). Для меня это шанс сделать что-то для профессии… В данный момент, я считаю своим долгом остановить попытки власти протолкнуть репрессивный закон "О медиа". Власть оправдывает свое желание подмять закон и ввести цензуру тем, что борется с российской агрессией. Но это манипуляция. Борьба борьбой, а законность — законностью. Свобода слова гарантирована Конституцией и является неотъемлемым правом каждого жителя Украины", — написал на своей странице в ФБ Сергей Лямец

Он считает, что закрытие трех телевизионных каналов без суда и опубликованных доказательств создает опасный прецедент:

"Впервые в истории Украины каналы закрыты просто по беспределу — потому, что власть решила так сделать…Имею основания предположить, что власть обманула доверие и ввела в заблуждение официальных представителей США и Европы, точно так же не предоставив им никаких доказательств своей безупречной правовой позиции".

Журналист и представитель НСЖУ в своем посте потребовал опубликовать те самые "железобетонные аргументы", на основании которых каналы были закрыты.

"Если эти доказательства действительно столь "железобетонны" — я лично поддержу закрытие каналов. Но факты должны быть открыты. После псевдопокушения на Бабченко, после псевдопокушения одного сотрудника СБУ на другого, после провала расследования дела Майдана, после позорного развала дела Шеремета — власти нет доверия ни на секунду. Свой лимит доверия она исчерпала собственными непоследовательными действиями".

Лямец утверждает, что такая позиция НСЖУ направлена на защиту каждого СМИ и каждого журналиста:

"Точно так же без причины (потому что у власти есть какие-то "железобетонные аргументы 2" и "железобетонные аргументы 3") власть закроет "Прямой", "Наш", "1+1" или любой другой телеканал… Мы не против наказания за вражескую пропаганду — но исключительно после того, как факты пропаганды опубличены и доказаны.

Также в своем посте Сергей Лямец высказал не согласие с позицией другого члена НСЖУ Ольги Герасимьюк и обвинил ее в нарушении этики взаимоотношений власти и журналистов, хотя и отметил, что у членов НСЖУ есть разные мнения по поводу произошедшего закрытия каналов, но это, по его мнению, лишь подтверждает демократичность объединения.

"После аналогичного заявления главы НСЖУ Sergiy Tomilenko, в эфире возникла глава Нацрады по ТВ и радио Ольга Герасимьюк. Она заявила, что мнение Сергея не выражает позиции НСЖУ, что глава НСЖУ защищает Медведчука, а внутри Спілки нет единства. Заявление главы Нацрады я считаю манипулятивным и утверждаю, что глава государственного органа не имеет права делать такие заявления в адрес независимого профессионального объединения более 16000 действующих журналистов"

В качестве подтверждения вышесказанного и своей позиции Лямец также опубликовал ссылку на совместное официальное заявление секретариата Союза и потребовал от Ольги Герасимьюк извинений в адрес НСЖУ.