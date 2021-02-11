Журналіст Сергій Лямець: Влада повинна надати аргументи, на підставі яких були закриті телеканали

Один із секретарів Національної спілки журналістів України (НСЖУ) висловив свою думку та думку організації, пояснив своє бачення ситуації із закриттям трьох телевізійних каналів.

"Нещодавно мені випала честь стати одним із секретарів Національної спілки Журналістів України (НСЖУ). Для мене це шанс зробити щось для професії… Зараз, я вважаю своїм обовʼязком зупинити спроби влади проштовхнути репресивний закон "Про медіа". Влада виправдовує своє бажання підімʼяти закон і ввести цензуру тим, хто бореться з російською агресією. Але це маніпуляція. Боротьба боротьбою, а законність — законністю. Свобода слова гарантована Конституцією і є невідʼємним правом кожного жителя України", — написав на своїй сторінці у ФБ Сергій Лямець

Він вважає, що закриття трьох телевізійних каналів без суду й опублікованих доказів створює небезпечний прецедент:

"Уперше в історії України канали закриті просто беззаконно — тому, що влада вирішила так зробити… Маю підстави припустити, що влада обдурила довіру та ввела в оману офіційних представників США та Європи, точно так само не надавши їм ніяких доказів своєї бездоганної правової позиції" .

Журналіст і представник НСЖУ в своєму дописі вимагав опублікувати ті самі "залізобетонні аргументи", на підставі яких канали були закриті.

"Якщо ці докази дійсно настільки "залізобетонні" — я особисто підтримаю закриття каналів. Але факти повинні бути відкриті. Після псевдозамаху на Бабченка, після псевдозамаху одного співробітника СБУ на іншого, після провалу розслідування справи Майдану, після ганебного розвалу справи Шеремета — влади немає довіри ні на секунду. Свій ліміт довіри вона вичерпала власними непослідовними діями".

Лямець стверджує, що така позиція НСЖУ спрямована на захист кожного ЗМІ та кожного журналіста:

"Точно так само без причини (тому що у влади є якісь "залізобетонні аргументи 2" і "залізобетонні аргументи 3") влада закриє "Прямий", "Наш", "1+1" або будь-який інший телеканал… Ми не проти покарання за ворожу пропаганду — але виключно після того, як факти пропаганди опубліковані та доведені.

Також у своєму дописі Сергій Лямець висловив незгоду з позицією іншого члена НСЖУ Ольги Герасимʼюк і звинуватив її в порушенні етики взаємовідносин влади і журналістів, хоча і зазначив, що у членів НСЖУ є різні думки з приводу події закриття каналів, але це, на його думку, лише підтверджує демократичність обʼєднання.

"Після аналогічної заяви глави НСЖУ Sergiy Tomilenko, в ефірі зʼявилася глава Нацради з ТБ і радіо Ольга Герасимʼюк. Вона заявила, що думка Сергія не виражає позиції НСЖУ, що глава НСЖУ захищає Медведчука, а всередині Спілки немає єдності. Заяву глави Нацради я вважаю маніпулятивною та стверджую, що глава державного органу не має права робити такі заяви на адресу незалежної професійної обʼєднання понад 16 000 журналістів, які працюють".

Як підтвердження вищесказаного та своєї позиції Лямець також опублікував посилання на спільну офіційну заяву секретаріату союзу та вимагав від Ольги Герасимʼюк вибачень на адресу НСЖУ.