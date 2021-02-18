Шамин: Закрытие оппозиционных телеканалов никак не помогло Зеленскому и его "слугам"

Политтехнолог считает, что закрытие каналов не добавит рейтинга президенту.

Власти закрыли три оппозиционных канала "112 Украина", NewsОne и ZIK из-за желания спасти падающий рейтинг президента Владимира Зеленского и его "слуг". Об этом в своем блоге на сайте "Корреспондент" написал политтехнолог Владимир Шамин. Он подчеркнул, что даже оставив "за скобками" юридические аспекты этого незаконного решения, этот отчаянный шаг не помог Зеленскому повысить электоральные симпатии украинцев. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Киевским институтом социологических и маркетинговых исследований по заказу американской компании Trade Union LLC, California в период с 12 по 15 февраля 2021 года.

"Во-первых, украинцы, как бы не пытались их убедить пропагандисты Зе-команды, не оценили решение Зеленского о закрытии каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne. 86,1% опрошенных выступили против того, чтобы частная собственность могла быть изъята по указу президента, без суда и следствия. И это вполне адекватная реакция общества на такое беззаконие. Мы видим, что украинцы намного больше разделяют демократические ценности, чем наша власть. В обществе есть твердое понимание, что частная собственность – неприкосновенна. На этом законе построены западные демократии", — пишет Шамин.

При этом рейтинг "Слуг народа", по словам политтехнолога продолжает падать, а "Оппозиционной платформы — За жизнь" — расти.

"Во-вторых, рейтинг "Слуги народа" как падал, так и продолжает падать. Даже после закрытия телеканалов. Как показал опрос, ОПЗЖ все равно лидирует – 23,8% украинцев отдали бы свои голоса на выборах за партию Виктора Медведчука. А где же "слуги"? Всего лишь третьи с рейтингом 16,5%. Даже партия Порошенко, которая ничего толкового давно не предлагает обществу, обошла партию Зеленского", — добавил Шамин.

"Вывод из этой истории очевиден – закрытие оппозиционных телеканалов никоим образом не помогло ни стабилизировать рейтинг "слуг народа", ни остановить рост рейтинга ОПЗЖ. Потому что каналы – это лишь зеркало происходящего в стране. А вот политика Зеленского и его команды – первопричина, не устранив которую, изменить что либо невозможно", — резюмировал эксперт.