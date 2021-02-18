Шамін: Закриття опозиційних телеканалів ніяк не допомогло Зеленському та його "слугам"

Політтехнолог вважає, що закриття каналів не додасть рейтингу президенту.

Влада закрила три опозиційні канали "112 Україна", NewsОne і ZIK через бажання врятувати падіння рейтингу президента Володимира Зеленського та його "слуг". Про це в своєму блозі на сайті "Кореспондент" написав політтехнолог Володимир Шамін. Він підкреслив, що навіть залишивши "за дужками" юридичні аспекти цього незаконного рішення, цей відчайдушний крок не допоміг Зеленському підвищити електоральні симпатії українців. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Київським інститутом соціологічних та маркетингових досліджень на замовлення американської компанії Trade Union LLC, California в період із 12 по 15 лютого 2021 року.

"По-перше, українці, хоч, як мене, намагалися їх переконати, пропагандисти Зе-команди не оцінили рішення Зеленського про закриття каналів "112 Україна", ZIK і NewsOne. 86,1% опитаних виступили проти того, щоб приватна власність могла бути вилучена з указу президента, без суду та слідства. І це цілком адекватна реакція суспільства на таке беззаконня. Ми бачимо, що українці набагато більше поділяють демократичні цінності, ніж наша влада. У суспільстві є тверде розуміння, що приватна власність — недоторканна. На цьому законі побудовані західні демократії", — пише Шамін.

Водночас рейтинг "Слуг народу", за словами політтехнолога продовжує падати, а "Опозиційної платформи — За життя" — рости.

"По-друге, рейтинг "Слуги народу" як падав, так і продовжує падати. Навіть після закриття телеканалів. Як показало опитування, ОПЗЖ все одно лідирує — 23,8% українців віддали б свої голоси на виборах за партію Віктора Медведчука. А де ж "слуги"? Всього лише треті з рейтингом 16,5%. Навіть партія Порошенка, яка нічого путнього давно не пропонує суспільству, обійшла партію Зеленського", — додав Шамін.

"Висновок з цієї історії очевидний — закриття опозиційних телеканалів жодним чином не допомогло ні стабілізувати рейтинг "слуг народу", ні зупинити зростання рейтингу ОПЗЖ. Тому що канали — це лише дзеркало того, що відбувається в країні. А ось політика Зеленського та його команди — першопричина, не усунувши яку, змінити щось неможливо", — резюмував експерт.