"Введение санкций против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко – репрессии и нарушение Конституции", - ОПЗЖ

В ОПЗЖ это решение считают "уничтожением украинской демократии".

Сегодня, 19 февраля, решением Совета национальной безопасности и обороны, "в нарушение Конституции и законов Украины", принято решение без суда и следствия наложить персональные санкции на главу Политсовета и председателя Стратегического совета Оппозиционной Платформы – За Жизнь Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, Тараса Козака и Натальи Лавренюк. Такое заявление опубликовала пресс-служба ОПЗЖ.

"Режим Владимира Зеленского — политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан. Не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшийся в коррупции и интригах своего окружения, Владимир Зеленский начал уничтожать украинскую демократию. Массовые нарушения конституционных прав украинских граждан, превращение государственных органов в машину для репрессий, внесудебные закрытия каналов, преследования политических оппонентов стали последними аргументами этого слабого и мстительного режима", — считают в ОПЗЖ.

Оппозиционная Платформа – За Жизнь оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как "спланированный акт политических репрессий". "Это желание диктаторского режима Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует", — заявляет пресс-служба партии.

"Всеми законными методами наша партия будет защищать украинскую демократию, Конституцию и бороться за права своих однопартийцев. Мы инициировали начало процедуры импичмента Владимира Зеленского, и мы будем делать все, чтобы она была доведена до конца. Сегодня это уже не вопрос персональных политических амбиций и партийных рейтингов. Это вопрос жизни и смерти украинской демократии", — утверждает ОПЗЖ.