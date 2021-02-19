"Введення санкцій проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко — репресії та порушення Конституції", — ОПЗЖ

В ОПЗЖ це рішення вважають "знищенням української демократії".

Сьогодні, 19 лютого, рішенням Ради національної безпеки і оборони, "у порушення Конституції і законів України", прийнято рішення без суду і слідства накласти персональні санкції на голову Політради і голови Стратегічної ради Опозиційної Платформи — За Життя Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, Тараса Козака та Наталії Лавренюк. Таку заяву оприлюднила прес-служба ОПЗЖ.

"Режим Володимира Зеленського — політичний банкрут, який втратив довіру та підтримку громадян. Не виконавши жодної зі своїх передвиборчих обіцянок, що заплутався в корупції та інтригах свого оточення, Володимир Зеленський почав знищувати українську демократію. Масові порушення конституційних прав українських громадян, перетворення державних органів в машину для репресій, позасудові закриття каналів, переслідування політичних опонентів стали останніми аргументами цього слабкого і мстивого режиму", — вважають в ОПЗЖ.

Опозиційна Платформа — За Життя оцінює рішення РНБО щодо введення персональних санкцій проти Віктора Медведчука, Тараса Козака та членів їх сімей як "спланований акт політичних репресій". "Це бажання диктаторського режиму Зеленського звести рахунки з лідерами опозиції і нанести удар по найбільш рейтинговій політичній силі країни. Ніяких законних підстав для цієї позасудової розправи не існує", — заявляє прес-служба партії.

"Всіма законними методами наша партія захищатиме українську демократію, Конституцію і боротиметься за права своїх однопартійців. Ми ініціювали початок процедури імпічменту Володимира Зеленського, і ми робитимемо все, щоб вона була доведена до кінця. Сьогодні це вже не питання персональних політичних амбіцій і партійних рейтингів. Це питання життя і смерті української демократії ", — стверджує ОПЗЖ.