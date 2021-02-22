Санкции против роскомпаний - желание Зеленского пропиариться, - блогер

"Нет сомнений, что попавшие под санкции компании легко выиграют суды и докажут свою правоту", уверен Розенбаум.

Три российских энергетических предприятия попали под санкции из-за того, что в списке их акционеров значатся жены украинских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака – Оксана Марченко и Наталья Лавренюк. Об этой ситуации рассказывает блогер Сергей Розенбаум.

"Возникает вопрос – в чем смысл таких санкций, если акционеры не могут нести ответственность за действия менеджмента по управлению предприятием, в том числе, по реализации продукции? Ведь попавшим под санкции Новошахтинским заводом нефтепродуктов руководит управляющая компания НЗНП Менеджмент. Не акционеры, а наемный менеджмент. Это раз", — удивляется блогер.

"А два – это то, что одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России, основанное в 2009 году, уже заявило, что за весь период деятельности вообще не поставляло и не поставляет нефтепродукты и любые иные виды продукции, на «неподконтрольные Украине территории в Луганской и Донецкой областях». А именно это вменяет предприятию и аффилированным с ним компаниям украинская власть", — считает Сергей.

"Удивительно, ведь если бы НЗНП поставлял продукцию в ОРДЛО, как с этим предприятием могли бы работать американцы? А они работали – бензин с завода покупала американская компания ExxonMobil. То есть, до февраля 2021 года все с российским заводом было нормально, а когда Зеленскому срочно захотелось разобраться с Медведчуком, компании «пришили» финансирование терроризма? Пока видится именно так. И наша власть выглядит очень глупо", — заявил Розенбаум.

"Но поскольку все было сделано с такой помпой и пиаром, не остается сомнений, что никаких доказательств и вовсе нет. Обычно за громкими фанфарами скрывается пустышка, которую нужно «скормить» обществу. Вместо того, чтобы установить мир на Донбассе и решить проблему с ОРДЛО в корне, наша власть использует Донбасс как предлог для преследования тех, кто не согласен с политикой войны, кто предлагает мирную повестку", — уверен эксперт.

"Нет сомнений, что попавшие под санкции компании легко выиграют суды и докажут свою правоту. И как тогда будет выглядеть Зеленский, у которого даже санкции лживые?", — подытожил Розенбаум.