Санкції проти роскомпаній — бажання Зеленського пропіаритися, — блогер

"Немає сумнівів, що компанії, які потрапили під санкції, легко виграють суди і доведуть свою правоту", впевнений Розенбаум.

Три російських енергетичних підприємства потрапили під санкції через те, що в списку їх акціонерів значаться дружини українських політиків Віктора Медведчука і Тараса Козака — Оксана Марченко та Наталія Лавренюк. Про цю ситуацію розповідає блогер Сергій Розенбаум.

"Виникає питання — у чому сенс таких санкцій, якщо акціонери не можуть нести відповідальність за дії менеджменту щодо управління підприємством, зокрема, щодо реалізації продукції? Адже Новошахтинським заводом нафтопродуктів, який потрапив під санкції, керує компанія НЗНП Менеджмент. Не акціонери, а найманий менеджмент. Це раз", — дивується блогер.

"А два — це те, що одне з найбільших нафтопереробних підприємств Росії, засноване у 2009 році, вже заявило, що за весь період діяльності взагалі не поставляло і не поставляє нафтопродукти і будь-які інші види продукції, на "непідконтрольні Україні території в Луганській і Донецькій областях". А саме це ставить підприємству і афільованим з ним компаніям українська влада", — вважає Сергій.

"Дивно, адже якби НЗНП поставляв продукцію в ОРДЛО, як з цим підприємством могли б працювати американці? А вони працювали — бензин із заводу купувала американська компанія ExxonMobil. Тобто, до лютого 2021 року все з російським заводом було нормально, а коли Зеленському терміново захотілося розібратися з Медведчуком, компанії "пришили" фінансування тероризму? Поки виглядає саме так. І наша влада виглядає дуже нерозумно", — заявив Розенбаум.

"Але оскільки все зробили з такою помпою і піаром, не залишається сумнівів, що ніяких доказів зовсім немає. Зазвичай за гучними фанфарами ховається дурничка, яку потрібно "згодувати" суспільству. Замість того, щоб встановити мир на Донбасі і вирішити проблему з ОРДЛО в корені, наша влада використовує Донбас як привід для переслідування тих, хто не згоден з політикою війни, хто пропонує мирну порядку", — упевнений експерт.

"Немає сумнівів, що компанії, які потрапили під санкції, легко виграють суди і доведуть свою правоту. І як тоді виглядатиме Зеленський, у якого навіть санкції брехливі?", — підсумував Розенбаум.