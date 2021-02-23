Оксана Марченко имеет хорошие перспективы в политике - политтехнолог

«Все-таки как бы там ни было, но те, кого притесняют, у нас ценили гораздо больше, чем тех, кто оказался на вершине пирамиды. Поэтому, в любом случае, сочетание этих компонентов может сделать поход Марченко в политику достаточно успешным», — считает эксперт.

Те, кого притесняют, у нас всегда ценили гораздо больше, чем тех, кто оказался на вершине пирамиды. Об этом в комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал политтехнолог и консультант по GR Андрей Бодров.

Комментируя решение Оксаны Марченко стать политиком, наш собеседник отмечает следующее: «Получиться из этого может достаточно много, потому что мы уже видели огромное количество примеров и за рубежом, и в стране. Даже те, кто сегодня подписывает эти сомнительные указы о введении решений СНБО в действие, они пришли в политику из той же сферы, из которой, собственно, и Марченко».

«И надо признать, что у Марченко симпатиков и тех людей, которые с интересом следили за ее шоу-карьерой и достаточно позитивно относятся к ней, огромное количество. Все это потенциальный ресурс для конвертации в политический рейтинг. Поэтому в данном случае о позитивных перспективах можно говорить вполне уверенно», — добавляет политтехнолог.

Тут же аналитик подчеркивает, что если мы говорим о второй составляющей, об обстоятельствах ее прихода, то это соответствует одним из самых глубинных архетипов нашего народа.

«Все-таки как бы там ни было, но те, кого притесняют, у нас ценили гораздо больше, чем тех, кто оказался на вершине пирамиды. Поэтому, в любом случае, сочетание этих компонентов может сделать поход Марченко в политику достаточно успешным», — считает эксперт.

Ну а если говорить о том, что же все-таки ее заставило, то, по мнению нашего собеседника, по большому счету, допекло. И, несмотря на все ухищрения, которые применяются для того, чтобы пришить и к мужу, и к деятельности его какие-то обвинения, по большому счету, мы ни разу не видели политических заявлений Марченко.

«А вообще, у нас здравый избиратель, он сам способен рассудить, была ли Марченко политиком и до этого и, соответственно, подлежит ли она санкциям, к которым прибег СНБО», — резюмирует наш собеседник консультант по GR Андрей Бодров.