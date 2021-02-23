Оксана Марченко має хороші перспективи в політиці — політтехнолог

Тих, кого гноблять, у нас завжди цінували набагато більше, ніж тих, хто опинився на вершині піраміди. Про це в коментарі інтернет-виданню Новини України — From-UA розповів політтехнолог і консультант GR Андрій Бодров.

Коментуючи рішення Оксани Марченко стати політиком, наш співрозмовник зазначає таке: «Вийти з цього може досить багато, тому що ми вже бачили величезну кількість прикладів і за кордоном, і в країні. Навіть ті, хто сьогодні підписує ці сумнівні укази про введення рішень РНБО в дію, вони прийшли в політику з тієї ж сфери, з якої, власне, і Марченко».

«І треба визнати, що в Марченко симпатиків і тих людей, які з цікавістю стежили за її шоу-кар'єрою і досить позитивно ставляться до неї, величезна кількість. Усе це потенційний ресурс для конвертації в політичний рейтинг. Тому в цьому випадку про позитивні перспективи можна говорити цілком упевнено», — додає політтехнолог.

Тут же аналітик наголошує, що якщо ми говоримо про другу складову, про обставини її приходу, то це відповідає одним з найбільш глибинних архетипів нашого народу.

«Усе-таки як би там не було, але тих, кого гноблять, у нас цінували набагато більше, ніж тих, хто опинився на вершині піраміди. Тому в будь-якому випадку поєднання цих компонентів може зробити похід Марченко в політику досить успішним», — вважає експерт.

Ну а якщо говорити про те, що ж усе-таки її змусило, то, на думку нашого співрозмовника, за великим рахунком, допекло. І, незважаючи на всі хитрощі, які застосовуються для того, щоб пришити і до чоловіка, і до діяльності його якісь звинувачення, за великим рахунком, ми жодного разу не бачили політичних заяв Марченко.

«А взагалі, у нас здоровий виборець, він сам здатний розсудити, чи була Марченко політиком і до цього і, відповідно, чи підлягає вона санкціям, до яких вдалася РНБО», — резюмує наш співрозмовник консультант GR Андрій Бодров.