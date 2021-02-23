Кабмин назначил временного председателя Госкосмоса

Назначенный Владимир Михеев сменил на этой должности Владимира Усова.

Кабинет Министров издал распоряжение о назначении временного исполняющего обязанности главы Государственного космического агентства (ГКАУ). Им стал Владимир Михеев.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

Отмечается, что Михеев будет руководить Госкосмосом до назначения в установленном порядке главы агентства. До этого Михеев находился на должности заместителя главы Госкосмоса.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственного космического агентства Украины, исполнение обязанностей главы Госкосмоса на заместителя главы указанного агентства Михеева Владимира Сергеевича", – говорится в тексте распоряжения.

Михеев родился в 1975 году в Дружковке (Донецкой обл.). До прихода в ГКАУ Михеев работал в Специальном конструкторском бюро "Полисвит", а также в ГНПП "Объединение Коммунар" в Харькове, сказано в его биографической справке на сайте ГКАУ.

ГКАУ – специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти Украины, который обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности, а также несет ответственность за ее развитие.

Отметим, в ноябре прошлого года Кабмин уволил Владимира Усова с должности главы Госкосмоса. Он тогда написал на своей странице в Facebook, что "узнал о собственном увольнении из интернета". По его словам, никаких причин и аргументов касательно этого решения он не услышал.