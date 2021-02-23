Кабмін призначив тимчасового голову Держкосмосу

Призначений Володимир Міхеєв змінив на цій посаді Володимира Усова.

Кабінет Міністрів видав розпорядження про призначення тимчасового виконувача обов'язків глави Державного космічного агентства (ДКАУ). Ним став Володимир Міхеєв.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Зазначається, що Міхеєв керуватиме Держкосмосом до призначення в установленому порядку голови агентства. До цього Міхєєв обіймав посаду заступника глави Держкосмосу.

"Доручити тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного космічного агентства України, виконання обов'язків глави Держкосмосу заступникові голови зазначеного агентства Міхеєву Володимиру Сергійовичу", — йдеться в тексті розпорядження.

Міхеєв народився в 1975 році в Дружківці (Донецької обл.). До приходу в ДКАУ Міхеєв працював у Спеціальному конструкторському бюро "Полісвіт", а також в ДНВП "Об'єднання Комунар" у Харкові, сказано в його біографічній довідці на сайті ДКАУ.

ДКАУ — спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади України, який забезпечує реалізацію державної політики в галузі космічної діяльності, а також несе відповідальність за її розвиток.

Зазначимо, у листопаді минулого року Кабмін звільнив Володимира Усова з посади голови Держкосмосу. Він тоді написав на своїй сторінці у Facebook, що "дізнався про своє звільнення з інтернету". За його словами, ніяких причин та аргументів щодо цього рішення він не почув.