Украина предоставила автобусы для трансфера через КПВВ, но оккупанты сорвали пропуск (фото)

КПВВ "Золотое" и "Счастье" остаются закрытыми.

Украинская сторона предоставила автобусы для перевозки граждан через КПВВ "Золотое" и "Счастье", однако российская сторона в очередной раз отказала в открытии контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на линии разграничения.

Об этом сообщила в Facebook украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

Отмечается, что автобусы для трансфера предоставили начиная с 24 февраля по инициативе главы украинской делегации Леонида Кравчука.

"Неделю мы ждали ответной реакции российской стороны. Сегодня с 7.40 белый автобус ждет в "Счастье". Желтый – в "Золотом". Российская сторона вновь отказала в открытии КПВВ со своей стороны", – говорится в сообщении.

В связи с этим украинская сторона ждет оценки таким решениям со стороны государств-партнеров и международных гуманитарных организаций.

В украинской делегации расценивают данную ситуацию как неспособность российской делегации "различить разницу между делами и словами".

"На словах они постоянно жалуются на тяжелую судьбу украинских граждан (содержащихся в заложниках на оккупированных территориях). Когда доходит до дела, возможность нашим гражданам покинуть временно оккупированные территории и получить административные услуги, пенсии и социальные выплаты, блокируется с 10 ноября", – говорится в сообщении.

Напомним, еще в ноябре глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона откроет новые КПВВ "Счастье" и "Золотое" на Донбассе, несмотря на отказ боевиков возобновить пропуск людей через линию разграничения.