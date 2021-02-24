Україна надала автобуси для трансферу через КПВВ, але окупанти зірвали пропуск (фото)

КПВВ "Золоте" і "Щастя" залишаються закритими.

Українська сторона надала автобуси для перевезення громадян через КПВВ "Золоте" та "Щастя", проте російська сторона вкотре відмовила у відкритті контрольно-пропускних пунктів в'їзду-виїзду на лінії розмежування.

Про це повідомила у Facebook українська делегація в Тристоронній контактній групі.

Зазначається, що автобуси для трансферу надали починаючи з 24 лютого з ініціативи глави української делегації Леоніда Кравчука.

"Тиждень ми чекали реакції російської сторони. Сьогодні з 7:40 білий автобус чекає у "Щасті". Жовтий — у "Золотому". Російська сторона знову відмовила у відкритті КПВВ зі свого боку", — йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим українська сторона чекає оцінки таких рішень з боку держав-партнерів та міжнародних гуманітарних організацій.

В українській делегації розцінюють цю ситуацію як нездатність російської делегації "розрізнити різницю між справами і словами".

"На словах вони постійно скаржаться на важку долю українських громадян (які перебувають в заручниках на окупованих територіях). Коли доходить до справи, можливість нашим громадянам покинути тимчасово окуповані території та отримати адміністративні послуги, пенсії і соціальні виплати, блокується з 10 листопада", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ще в листопаді глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що українська сторона відкриє нові КПВВ "Щастя" і "Золоте" на Донбасі, незважаючи на відмову бойовиків відновити пропуск людей через лінію розмежування.