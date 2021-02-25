"Мы не дадим": Федоров пообещал, что не позволит заблокировать IТ-ресурс GitHub Gist

Недавно Голосеевский районный суд Киева обязал провайдеров закрыть доступ к сотням сайтов, среди них – GitHub Gist.

Министерство цифровой трансформации Украины не даст заблокировать международный IТ-ресурс GitHub.

Об этом написал вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Мы не дадим и не будет заблокирован GitHub Gist", – написал он.

Он также добавил, что по этому вопросу вскоре будет официальное заявление МВД, Мининформполитики, Минцифры.

Отметим, 25 февраля Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), сообщила провайдерам о необходимости закрыть доступ к 426 сайтам. В число подпавших под блокировку доступа сайтов попала также страница шеринга строк кода на IТ-ресурсе GitHub.

GitHub – крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Веб-сервис бесплатен для проектов с открытым исходным кодом и небольших частных проектов, предоставляя им все возможности, а для крупных корпоративных проектов предлагаются различные платные тарифные планы. Слоган сервиса – "Social Coding" (в переводе "Пишем код вместе"). В июне 2018 года Microsoft купила GitHub за 7,5 млрд долларов.