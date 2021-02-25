"Ми не дамо": Федоров пообіцяв, що не дозволить заблокувати IТ-ресурс GitHub Gist

Нещодавно Голосіївський районний суд Києва зобов'язав провайдерів закрити доступ до сотень сайтів, серед них — GitHub Gist.

Міністерство цифрової трансформації України не дасть заблокувати міжнародний IТ-ресурс GitHub.

Про це написав віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Ми не дамо і не буде заблокований GitHub Gist", — написав він.

Він також додав, що з цього питання незабаром буде офіційна заява МВС, Мінінформполітики, Мінцифри.

Зазначимо, 25 лютого Національна комісія, яка здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), повідомила провайдерам про необхідність закрити доступ до 426 сайтів. Серед сайтів, які підпали під блокування доступу, потрапила також сторінка шерингу рядків коду на IТ-ресурсі GitHub.

GitHub — найбільший веб-сервіс для хостингу IT-проектів і їх спільної розробки. Веб-сервіс безкоштовний для проектів із відкритим вихідним кодом і невеликих приватних проектів, надаючи їм всі можливості, а для великих корпоративних проектів пропонуються різні платні тарифні плани. Слоган сервісу — "Social Coding" (у перекладі "Пишемо код разом"). У червні 2018 року Microsoft купила GitHub за 7,5 млрд доларів.