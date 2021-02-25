Ложная тревога, судья погорячилась. Насколько реальна массовая блокировка сайтов в Украине?

Утром 25 февраля стало известно, что в Украине собираются заблокировать 426 интернет-сайтов. К вечеру выяснилось, что блокировка неправомерна и "произошла трагическая ошибка". Фокус постарался разобраться в чем дело.

Национальная комиссия, которая осуществляет госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), сообщила провайдерам о необходимости закрыть доступ к 426 сайтам.

Самой комиссии это требование передал следственный отдел Голосеевского управления полиции в Киеве. Полиция ссылается, в свою очередь, на определение следственного судьи Голосеевского районного суда Плахотнюка от 04.02.2021 по делу № 752/22980/20, в уголовном производстве №12020100010005155 от 17.12.2020 по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК. Статья гласит, что "Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники карается лишением свободы на срок от трех до восьми лет".

Решение следственного судьи подлежит немедленному исполнению, но оно может быть обжаловано в апелляционном суде в течение пяти дней со дня объявления.

Запрет 426 сайтов: кто попал в бан

Список солидный, ознакомиться с ним можно на сайте Нацкомиссии, однако названия большинства ресурсов ничего рядовому пользователю не скажут, потому что про многие он, скорей всего даже не слышал.

Тем не менее, в списке есть несколько крупных и хорошо известных ресурсов: российский новостной сайт РБК, винницкие "20 минут", сервис блогов LiveJournal, который принадлежит российской компании Rambler&Co, сайт статистики Telegram-каналов TGStat, GitHub – крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки, сайт о криптовалютах Forklog, крупный финансовый ресурс "Банки.ру", который пишет о финансовых услугах, но не о политике — и даже игровой форум forum.bandits-clan.ru.

По поводу бана GitHub высказался даже глава Минцифры Михаил Федоров: он решительно заявил, что готовит соответствующее заявление и данный ресурс заблокировать не даст.

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Также в списке есть несколько сайтов, которые не работают сейчас и, скорей всего не работали на момент решения о блокировке, но имеют подозрительно одинаковые названия, которые звучат как: rovno.top; donbas.top; frankivsk.top; zhitomir.top и прочие, названные в таком же стиле: название города и одинаковые доменные имена.

Под запрет попали сайты, принадлежащие Виктору Медведчуку: dneprlife.net; from-ua.com — что объяснимо.

Но некоторые сайты оказались в списке по не вполне понятным причинам. Например, сайт pogrebishche.in.ua, который время от времени публикует новости и в данный момент продается за скромные 550 долларов, или городской интернет-портал Винницы под названием 20minut.ua.

И совсем неожиданно оказались заблокированы сайт с предложением апартаментов для туристов на Кубе apartmentforrenthavana. Или китайский ресурс Bank of culture, который пишет о культурных достижениях исключительно Китая и только на китайском языке, а также сайт детского садика Big Birdʼs Playhouse в Нью-Йорке.

Среди сайтов, попавших в список, есть ресурсы в доменах .ru, .ua, .com, .wiki, .org и других.

Реакция заблокированных: "наглый произвол" и устранение конкурентов

Одним из первых отозвался редактор винницкого городского портала "20 минут", Вадим Павлов, он заявил, что ему звонят "изо всех уголков Украины" и интересуются, почему их сайт попал в черный список. Он же воспринимает решение суда и Нацкомиссии как "давление на редакцию и на независимую журналистику".

"Наша редакция всегда была независимой и стояла в оппозиции к любой власти во все времена. Люди шокированы этим решением суда. Но думаю, что это просто досадная ошибка. Юристы уже занимаются этим делом. Наш сайт продолжает работать в обычном режиме и всегда будет доступен по запросу в Google "20 минут", — говорит Вадим Павлов.

Президент медиакорпорации RIA Александр Човган, в которую входит и сайт 20minut.ua, говорит, что это прямое давление власти.

"Блокировка 20minut.ua — это наглый произвол властей. В списке заблокированных сайтов очень много тех, которые используются для грязного пиара. Но наш сайт 20minut.ua знает каждый житель Винницы, нам доверяют за честные факты с 2005 года! Благодаря независимости мы заслужили уважение и доверие миллионов людей! Мы онлайн-ресурс №1 в Виннице! А сейчас нас пытаются заблокировать без объяснений?!" — возмущается Александр Човган. Он также заявил, что юристы занимаются этим делом и будут обжаловать постановление судьи. А редакция сайта подключила мировое сообщество.

Отдельно Човган отметил, что от следователей редакция сайта и медиакорпорация в общем не получала никаких сообщений.

Шеф-редактор From-UA Иван Нариманов сказал, что редакция сайта не понимает, с чем связано решение суда и почему ресурс оказался в "черном" списке.

"Мы понятия не имеем, с чем может быть связано такое решение. Наши публикации, конечно, нравятся не всем, и не должны. Но статья, которая фигурирует в решении – мошенничество – удивляет. Какое мошенничество? В каком мошенничестве может принимать участие 426 самых разных сайтов, в том числе наш, социально-политический и информационный? Мне кажется, дело выглядит банально", — констатирует Нариманов.

Украинский суд Нариманов назвал "проходным двором с окошком и надписью "касса". Признался, что редакция пока не понимает, какие действия предпринимать, поскольку даже с текстом решения нет возможности ознакомиться. И резюмировал: "Будем действовать по обстоятельствам, интернет такая штука, которую очень трудно задушить".

Редакция сайта Bits.Media, также попавшего в "черный список", сообщила, что уже "направила обращение в Ассоциацию "Блокчейн Украины" для взаимодействия с другими компаниями отрасли в выяснении причин блокировки".

"Это первая масштабная блокировка криптовалютных сайтов украинскими властями. В России такое "развлечение" прокуратура и суды освоили уже шесть лет назад. В начале 2015 года сайт и форум Bits.media (в то время btcsec.com) и еще несколько криптовалютных сайтов были заблокированы по решению Невьянского городского суда Свердловской области. В результате апелляции к вышестоящим судам, инициированной основателем Bits.media, решение было признано незаконным и блокировки сняты. Несколько подобных дел возникало на протяжении последующих лет", — сообщили на сайте.

Член правления Интернет-ассоциации Украины Александр Глущенко высказал мнение, что это может быть банальная попытка избавится от конкурентов. О чем он и написал в соцсетях.

"В этом списке есть как сеть "сливных бачков", так и попытка подсунуть вполне приличные ресурсы. И полное непонимание судьей или Нацполицией ни работы интернета, ни даже логики этого процесса. Дополнительно непонятно, при чем операторы телекоммуникаций к каким-то имущественным правам, возникающим у пользователей? Такая практика имеет одну сторону: "под шумок" можно выпилить любого конкурента, подсунув его в такое решение", — говорит он.

[ + – ] Комментарий Александра Глущенко - скриншот

Юридическая сторона вопроса: "решение неправомерное"

Как считает юрист общественной организации "Лабораторія цифрової безпеки" Максим Дворовой, формулировка про "блокировку имущественных прав" вообще не основана на украинском законодательстве:

"Такая формулировка не основывается ни на одной из норм законодательства. Поэтому с точки зрения международных стандартов защиты прав человека и ст. 10 Европейской конвенции по правам человека блокировка с такой формулировкой будет признана не соответствующей критерию "предусмотренности законом".

Провайдеры обязаны это выполнять, ведь это — решение суда. Но решение неправомерное. Проблема конкретной формулировки с арестом имущественных прав у нас в Украине возникает уже не впервые. Одно дело, о блокировке Enigma, уже коммуницировано в Европейский суд по правам человека. Есть даже решения апелляционных судов, которые говорят, что использование такой формулировки для блокировки сайтов является неправомерным. Но судебная практика остается непоследовательной", — заявляет юрист.

Юрист Ростислав Кравец уверен, что закрыть Telegram-каналы у властей не получится с технической точки зрения. А вот сайты блокировать могут.

"Закрыть вообще весь Telegram как соцсеть уже пыталась Россия, целый год на это потратила, но ничего не добилась. А что говорить об Украине, которая хочет запретить даже не сам ресурс, а отдельные Telegram -каналы? Этого сделать не получится. Провайдеры даже при всем желании не смогут исполнить волю СБУ, просто нет такой технической возможности. А вот к интернет-сайтам провайдеры действительно могут запретить доступ", — отмечает Кравец.

Объяснения МВД и прокуратуры: "судья ошиблась"

Уже через несколько часов после сообщения о блокировке Антон Геращенко, заместитель министра МВД, сообщил, что вообще произошло и кто инициировал бан такого количества сайтов. Оказалось, что виной всему некий Александр Пан, зернотрейдер и известная личность в сфере IT-стартапов.

17 декабря 2020 года Александр Пан обратился в полицию с жалобой на якобы совершенные против него мошеннические действия, потому что, по словам Геращенко, ему не понравилось, что "о нем писали на различных интернет-сайтах в разное время, называя его мошенником и проходимцем, а также другими неприятными эпитетами".

Заявление было зарегистрировано, после чего Александр Пан и его адвокаты обратились в Голосеевский районный суд с требованием наложить арест на сотни интернет-сайтов, которые в разное время что-то о нем писали.

Далее Антон Геращенко описывает развитие событий так:

"Система распределения дел, которой в свое время очень гордились реформаторы судебной системы, распределяет дело на судью Екатерину Григорьевну Плахотнюк. Судья Плахотнюк, 4 февраля 2021, выносит решение о признании 426 интернет-сайтов, которые размещали вышеперечисленные материалы, унижающими честь и достоинство А. П., то есть – "орудием преступления", и налагает на них арест. Далее, необоснованное решение суда направляется следователю полиции, а также в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации", — рассказывает Геращенко и сообщает, что полиция уже отозвала свое сопроводительное письмо к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

"Уголовное производство будет истребовано в Главное следственное управление с целью проведения основательной проверки и, в случае отсутствия состава преступления, а также по решению следователя и прокурора, будет закрыто согласно предусмотренной УПК процедуре", – обещает Геращенко. А в отношении судьи Плахотнюк, по его мнению, "лицами, пострадавшими от вынесения необоснованного и произвольного решения о наложении ареста на 426 интернет-сайтов, должна быть внесена жалоба в Высший совет правосудия для дальнейшего изучения вопроса о соответствии судьи занимаемой должности".

Также, резюмировал Геращенко, с Александром Паном " будет проведена отдельная беседа".

Тогда же стало известно, что Нацполиция и прокуратура подадут апелляцию на решение Голосеевского районного суда Киева, которое обязывает всех операторов и провайдеров телекоммуникаций, внесенных в соответствующий реестр на сайте НКРСИ, заблокировать доступ пользователей к 426 сайтам.

"По заявлению гражданина полиция в установленном порядке внесла сведения в ЕРДР. Заявитель же обратился самостоятельно в суд. Суд без участия полиции и прокуратуры вынес определение и направил его в полицию", — заявил источник в правоохранительных органах, но отметил, что прокуратура и Нацполиция Украины не обращались с суд по этому поводу.

"Будут обжаловать это определение в установленном законом порядке", — сказал источник.

Мнение соцсетей: важные моменты

Первое. В соцсетях считают, что это хоть и досадный инцидент, который вроде как уже и успешно разрешился, но прецедент был создан. Александр Пан, подавая заявление, приложил список ресурсов, которые, по его мнению, про него писали и оскорбляли, и их было несколько десятков — однако закрыты в итоге были более четырех сотен, включая сайты, которые он вообще не упоминал. И Нацкомиссия опубликовала уведомление об этом решении на своем сайте, уведомив провайдеров. Что вряд ли было бы возможно без ведома власть имущих.

Второе. Новость о блокировке эта появилась сразу после известия о предписании блокировать в Украине Telegram-каналы по требованию СБУ. Причем с точно такой же формулировкой — а это может значить, что спецслужбы воспользовались иском Пана, чтобы отработать технологию блокировки сайтов по решению суда. И не исключено, что это может произойти снова, только с более успешным исходом. И тогда под каток могут попасть не только детский садик из Нью-Йорка, или городской портал Винницы, но и более известные сайты, имеющие огромную аудиторию и влияющую на общественное мнение.

Третье. На всякий случай опытные пользователи уже дали пару советов, как обойти блокировку.

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Впрочем, некоторые заявили, что блокировка не помешала бы, только подходить к ней стоит более осмотрительно.

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