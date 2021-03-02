"Ангел, который все это терпит". Самое интересное из интервью Арсена Авакова каналу "1+1"

Министр внутренних дел Арсен Аваков появился в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1" и рассказал много интересного о себе, о громких уголовных делах и о том, как он относится к прозвищам.

Арсен Аваков в политике с 2002 года, с того момента, когда был избран членом исполнительного комитета Харьковского городского совета. Во время президентской кампании 2004 года был заместителем руководителя харьковского штаба Виктора Ющенко и первым заместителем председателя харьковского регионального "Комитета национального спасения".

С той поры Аваков на высоких должностях — как бы власть ни менялась, но интервью дает не так часто, хоть и не отказывается иногда появиться на ток-шоу. С 1 марта у министра внутренних дел было анонсировано сразу два интервью: Наталье Мосейчук и Дмитрию Гордону. Первое уже вышло, второе состоится вечером 2 марта. Вероятно, Аваков разоткровенничался неспроста. Фокус выбрал самое интересное из беседы на ток-шоу "VIP с Натальей Мосейчук".

[ + – ] Арсен Аваков в ток-шоу "VIP с Натальей Мосейчук" - видео

О себе самом

— Я государственник, так я про себя думаю, может поэтому я имею столько негативных аннотаций.

— Аваков — черт?

— А, может, Аваков — ангел, потому что терпит это? В том числе и такое отношение. Потому что у меня такая работа, что иногда нужно быть твердым, а иногда — человечным, но часто — жестким. И когда на нас наезжают или несправедливо критикуют. И кто-то закипает последними словами, я сотрудников полиции собираю и говорю: "Ребята, мы не сахар, мы не растаем. Вы знаете, на какую работу пришли. Делайте свое дело, а потом разберемся". Вот и все — делай, что должен, а будет то, что будет. Это — мой принцип.

— Про вас говорят: Iron ass ("железный зад" — Ред.).

— А ну нормально, еще с Микояном сравнивают.

О деле Стерненко

— Не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря. Если говорить о том же Стерненко, в чем же его героизм? Может, он на фронте был? Может, он в самые трудные моменты на Майдане в 2013-2014 годах был? Ведь не был. Он появился в самом финише Майдана, они об этом сами говорят. Он отличился разными протестами под различными офисами с острой критикой и так далее. Или, может, у него на борту опыт каких свершений хороших? Я не хочу верить лозунгам, маскам и мифам, я хочу видеть конкретику. Скажем, конкретика по вот этим уголовным делам, которые сейчас так удивительно быстро побежали вперед… Я тоже согласен с этим: они удивительно быстро побежали вперед.

— Судебная система у нас такая, какая есть, возможно, это и порождает у нас кризис справедливости, когда мы говорим, что справедливости-то и нет.

— Мы с Зеленским созвонились в день, когда объявлялся приговор. Я об этом узнал, потому что в Одессе запросили много сил полиции. Мы увидели, что там происходит радикализация процесса, который почему-то длился пять лет, а сейчас — финал. А Зеленский узнал обо всем, когда вечером в прессе появилась информация

О деле Шеремета

— Оказывалось давление немаленькое. Дальше следствие получило на руки факты, доложили мне, доложили генпрокурору. Прокуратура сказала – оснований достаточно. Мы сказали, что давайте еще подождем экспертизы британцев. Дождались, оснований достаточно, предъявили. И вдруг журналист, или простой человек говорит: "Ну да, да, но мне этого недостаточно" и дальше включается механизм средств массовой информации, публичного обсуждения на фоне того, что нет доверия к правоохранителям и судам.

И дальше акцент смещается. Уже никто не помнит первоисточников, уже никто не помнит текущие аргументы следствия… Реальных нестыковок не так много, дальше уже вопрос веры: кто как преподнесет: атакующие, или защищающие ситуацию. И вот тут бы должен вступить суд, который все послушает и скажет, кто где врал, но, к сожалению, у нас такой процесс не происходит. Потому что у нас правда, или неправда – говорят в студиях телеканалов, а судьи у нас не являются главными.

— Я против такого правосудия, которое решается количеством людей, вышедшими на улицу, я за то, чтобы решали профессионалы, которые обличены доверием.

Про Крым и воду

— Украина 23 года поставляла воду в Крым. 80% воды Украины доставляла в Крым по каналу. Это шло для нужд населения и всего остального. Это — гигантская инженерная работа, она дорогостоящая. А сейчас мы должны доставлять воду для контингента российских войск и развернутых ракет? Мы несем за это какую-то ответственность, имеем какие-то обязанности? Украина не должна доставлять воду в Крым до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.

Про олигархов

— Что у олигархов с Украиной? Я с ними всеми разговариваю, в том числе и на такие философские темы. И могу вам подытожить: большинство из них считают, что справедливость — это высшая ценность. И если бы это правило работало для всех: государство медленно бы оттесняло всех олигархов с правилами единого рынка, рыночных отношений с государственным доминированием, то все бы согласились. Я бы начал все аккуратно обкручивать, выстраивать, договариваться. Но Зеленский более резкий. И это связано с рисками, но стратегия задана.

— Я не думаю, что сейчас олигархи есть ключевая проблема нашей страны. Ключевая проблема – это справедливость судов, а потом олигархи. Потому что олигархи, если они влияют на власть, на суды, на общественное мнение, вот тогда тупик. Они сейчас влияют, но на мой взгляд, все меньше и меньше.

Про Медведчука

— Кто такой Медведчук? Это кум Путина, человек, который искренне считает Путина своим другом. Они дружат семьями. Они в хорошей коммуникации… Он этим всем занимается, чтобы вернуться к власти.

— Медведчук – это цинизм современный нашей ситуации, воплощенный в конкретных вещах. Он получил силу за счет разговора с Путиным, который является его кумом. И он эту силу здесь реализует. Поэтому он катализатор в любом вопросе.

Про Нацполицию

— Знаете, когда я злюсь? Когда вижу, что зарплата полицейского — 8-10 тысяч гривен, а зарплата очередного антикоррупционного нового органа… Сейчас создали Бюро экономической безопасности. Там сразу зарплата 100 тыс. гривен. Ребята, если там 100 тыс. гривен, а здесь 8 тыс. гривен — как это работает? Вы говорите, что большой бюджет МВД. Вы хотите, чтобы какую функцию мы выполняли?

— Я бы хотела, чтобы в 2 часа ночи мне не страшно было пройти в библиотеку.

— Тогда минимум 140 тыс. полицейских на страну. И чтобы они были приличные и улыбались вам постоянно, а не были злые и голодные, и настроенные на взятку. У них должна быть хорошая зарплата и хорошая мотивация. Вот мы сейчас придумали дополнительную мотивацию. По зарплате мы не доводим народное хозяйство. Финансовый лизинг с нулевой ставкой. То есть, если ты патрульный полицейский или обычный полицейский, пришел сюда, то тебе можно взять кредит на 20 лет на квартиру. Если ты нормально служишь — ставка 0%. А если ты родил ребенка — у тебя скидка 5%. А если женился — еще. И так дальше. Такие механизмы. Когда такое заработает, у нас будет качество.