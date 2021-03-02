"Ангел, який все це терпить". Найцікавіше з інтерв'ю Арсена Авакова каналу "1+1"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков з'явився в ефірі програми "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1" і розповів багато цікавого про себе, про гучні кримінальні справи і про те, як він ставиться до прізвиська.

Арсен Аваков у політиці з 2002 року, відтоді як його обрали членом виконавчого комітету Харківської міської ради. Під час президентської кампанії 2004 року був заступником керівника харківського штабу Віктора Ющенка і першим заступником голови харківського регіонального "Комітету національного порятунку".

Відтоді Аваков на високих посадах — як би влада не змінювалася, але інтерв'ю дає не так часто, хоч і не відмовляється іноді з'явитися на ток-шоу. З 1 березня у міністра внутрішніх справ було анонсовано відразу два інтерв'ю: Наталі Мосейчук і Дмитру Гордону. Перше вже вийшло, друге відбудеться ввечері 2 березня. Ймовірно, Аваков розговорився неспроста. Фокус вибрав найцікавіше з бесіди на ток-шоу "VIP з Наталією Мосейчук".

[ + – ] Арсен Аваков у ток-шоу "VIP з Наталією Мосейчук" — відео

Про себе самого

- Я державник, так я про себе думаю, може тому я маю стільки негативних анотацій.

- Аваков — чорт?

- А, може, Аваков — ангел, тому що терпить це? Зокрема і таке ставлення. Тому що у мене така робота, що іноді потрібно бути твердим, а іноді — людяним, але часто — жорстким. І коли на нас наїжджають або несправедливо критикують. І хтось закипає останніми словами, я співробітників поліції збираю і кажу: "Хлопці, ми не цукор, ми не розтанемо. Ви знаєте, на яку роботу прийшли. Робіть свою справу, а потім розберемося". Ось і все — роби, що повинен, а буде те, що буде. Це — мій принцип.

- Про вас говорять: Iron ass ("залізний зад" — Ред.).

- А ну нормально, ще з Мікояном порівнюють.

Про справу Стерненка

- Не треба називати революціонерами тих, хто придумав собі образ бунтаря. Якщо говорити про того ж Стерненка, у чому ж його героїзм? Може, він на фронті був? Може, він у найважчі моменти на Майдані у 2013-2014 роках був? Але ж не був. Він з'явився у самому фініші Майдану, вони про це самі кажуть. Він відзначився різними протестами під різними офісами з гострою критикою і так далі. Або, може, у нього на борту досвід яких звершень хороших? Я не хочу вірити гаслам, маскам та міфам, я хочу бачити конкретику. Скажімо, конкретика за ось цими кримінальними справами, які зараз так дивно швидко побігли вперед... Я теж згоден з цим: вони на диво швидко побігли вперед.

- Судова система у нас така яка є, можливо, це і породжує у нас кризу справедливості, коли ми говоримо, що справедливості-то і немає.

- Ми із Зеленським зателефонували в день, коли оголошувався вирок. Я про це дізнався, тому що в Одесі запросили багато сил поліції. Ми побачили, що там відбувається радикалізація процесу, який чомусь тривав п'ять років, а зараз — фінал. А Зеленський дізнався про все, коли ввечері в пресі з'явилася інформація.

Про справу Шеремета

- Спричинявся тиск немаленький. Далі слідство отримало на руки факти, доповіли мені, доповіли генпрокурору. Прокуратура сказала — підстав достатньо. Ми сказали, що давайте ще почекаємо експертизи британців. Дочекалися, підстав достатньо, пред'явили. І раптом журналіст, або проста людина говорить: "Ну так, так, але мені цього недостатньо" і далі включається механізм засобів масової інформації, публічного обговорення на тлі того, що немає довіри до правоохоронців і судів.

І далі акцент зміщується. Вже ніхто не пам'ятає першоджерел, вже ніхто не пам'ятає поточні аргументи слідства... Реальних нестикувань не так багато, далі вже питання віри: хто як піднесе: атакуючі чи ті, хто захищають ситуацію. І ось тут би повинен вступити суд, який все послухає і скаже, хто де брехав, але, на жаль, у нас такий процес не відбувається. Тому що у нас правда, чи неправда — кажуть в студіях телеканалів, а судді у нас не є головними.

- Я проти такого правосуддя, яке вирішується кількістю людей, що вийшли на вулицю, я за те, щоб вирішували професіонали, які викриті довірою.

Про Крим і воду

- Україна 23 роки постачала воду до Криму. 80% води України доставляла до Криму по каналу. Це йшло для потреб населення і всього іншого. Це — гігантська інженерна робота, вона дорога. А зараз ми повинні доставляти воду для контингенту російських військ і розгорнутих ракет? Ми несемо за це якусь відповідальність, маємо якісь обов'язки? Україна не повинна доставляти воду в Крим доти, поки Крим не повернеться до складу України.

Про олігархів

- Що у олігархів з України? Я з ними усіма розмовляю, зокрема і на такі філософські теми. І можу вам підсумувати: більшість з них вважають, що справедливість — це найвища цінність. І якби ж це правило працювало для всіх: держава повільно б відтісняла всіх олігархів з правилами єдиного ринку, ринкових відносин з державним домінуванням, то всі б погодилися. Я б почав все акуратно обкручувати, вибудовувати, домовлятися. Але Зеленський різкіший. І це пов'язано з ризиками, але стратегія задана.

- Я не думаю, що зараз олігархи є ключовою проблемою нашої країни. Ключова проблема — це справедливість судів, а потім олігархи. Тому що олігархи, якщо вони впливають на владу, на суди, на громадську думку, ось тоді глухий кут. Вони зараз впливають, але на мій погляд, все менше і менше.

Про Медведчука

- Хто такий Медведчук? Це кум Путіна, людина, яка щиро вважає Путіна своїм другом. Вони дружать сім'ями. Вони в хорошій комунікації... Він цим всім займається, щоб повернутися до влади.

- Медведчук — це цинізм сучасний нашої ситуації, втілений у конкретні речі. Він отримав силу за рахунок розмови з Путіним, який є його кумом. І він цю силу тут реалізує. Тому він каталізатор в будь-якому питанні.

Про Нацполіцію

- Знаєте, коли я злюся? Коли бачу, що зарплата поліцейського — 8-10 тисяч гривень, а зарплата чергового антикорупційного нового органу... Зараз створили Бюро економічної безпеки. Там відразу зарплата 100 тис гривень. Хлопці, якщо там 100 тис гривень, а тут 8 тис гривень — як це працює? Ви говорите, що великий бюджет МВС. Ви хочете, щоб яку функцію ми виконували?

- Я б хотіла, щоб о 2 годині ночі мені не страшно було пройти в бібліотеку.

- Тоді мінімум 140 тис поліцейських на країну. І щоб вони були пристойні і посміхалися вам постійно, а не були злі та голодні, і налаштовані на хабар. У них повинна бути хороша зарплата і хороша мотивація. Ось ми зараз придумали додаткову мотивацію. По зарплаті ми не доводимо народне господарство. Фінансовий лізинг з нульовою ставкою. Тобто, якщо ти патрульний поліцейський або звичайний поліцейський, прийшов сюди, то тобі можна взяти кредит на 20 років на квартиру. Якщо ти нормально служиш — ставка 0%. А якщо ти народив дитину — у тебе знижка 5%. А якщо одружився — ще. І так далі. Такі механізми. Коли таке запрацює, у нас буде якість.