C нарушением Регламента ВР финансовый комитет и Минфин поддержали снижение темпов роста акцизов на «айкосы», - СМИ

Народный депутат Александр Дубинский на заседании Комитета сказал Гетманцеву, что «это цинизм, это бордель», так как из-за этой поправки госбюджет недополучит 2,3 млрд грн.

Как сообщает Дело, Минфин и комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады во главе с Даниилом Гетманцевым поддержали поправку №55 к проекту закона № 4278 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях)». По этой поправке, с 1 апреля темпы роста акциза на табачные изделия для электронного нагревания (ТИЭН) снижаются с 320 до 200%. Эксперты и депутаты считают, что это стало следствием лоббизма со стороны табачных компаний Philip Morris и British American Tobacco. Ожидаемые потери госбюджета оцениваются в 3 млрд грн.

Как известно, в прошлом году парламент принял закон №466, по которому ставка акциза на ТИЭНы повышалась на 320% с 1 января 2021 года, чтобы уравнять налоги на них с традиционными сигаретами. Гетманцев, который выступал за такое повышение, при обсуждении поправки №55 занял противоположную позицию, и комитет принял решение сократить темпы роста до 200%. И сделано это было через проект закона № 4278, который никакого отношения к налогам не имеет.

Народный депутат Александр Дубинский на заседании Комитета сказал Гетманцеву, что «это цинизм, это бордель», так как из-за этой поправки госбюджет недополучит 2,3 млрд грн. Эксперты называют цифру 3 миллиарда.

Гетманцев заявил, что Минфин получил от Philip Morris письмо с обещанием заплатить в бюджет 4,8 млрд грн., если ставка акциза снизится, хотя при поднятии налога на 320% поступления ожидались на уровне 9 млрд.

Издание отмечает, что принятие поправки №55 прошло с грубейшими нарушениями Регламента ВР и Налогового кодекса.

Так, согласно части 1 статьи 116 регламента ВР, запрещено ко второму чтению проекта закона вносить правки, не касающиеся предмета и текста законопроекта. Проект закона, напомним, о почтовых посылках, а не о сигаретах. Но есть исключение: такие правки можно вносить, если есть вывод комитета об их необходимости и если о них во время первого чтения на пленарном заседании объявил спикер парламента. Спикер такого объявления не делал.

Согласно пункту 4.1.9 Налогового кодекса, устанавливается принцип стабильности налогового законодательства, поэтому «изменения в любые элементы налогов и сборов не могут вноситься позднее чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки». До 1 апреля остался один месяц.