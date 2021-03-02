З порушенням Регламенту ВР фінансовий комітет і Мінфін підтримали зниження темпів зростання акцизів на «айкоси», - ЗМІ

Народний депутат Олександр Дубинський на засіданні комітету сказав Гетманцеву, що «це цинізм, це бордель», так як через цю поправки держбюджет недоотримає 2,3 млрд грн

Як повідомляє Дело, Мінфін і комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради на чолі з Данилом Гетманцевим підтримали поправку №55 до проекту закону № 4278 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування товарів, що переміщуються (пересилаються) в міжнародних поштових та експрес-відправленнях) ». Згідно цієї поправки, з 1 квітня темпи зростання акцизу на тютюнові вироби для електронного нагрівання (ТВЕН) знижуються з 320 до 200%. Експерти та депутати вважають, що це стало наслідком лобізму з боку тютюнових компаній Philip Morris і British American Tobacco. Очікувані втрати держбюджету оцінюються в 3 млрд грн.

Як відомо, в минулому році парламент прийняв закон №466, за яким ставка акцизу на ТВЕНи підвищувалася на 320% з 1 січня 2021 року, аби зрівняти податки на них з традиційними сигаретами. Гетманцев, який виступав за таке підвищення, під час обговорення поправки №55 зайняв протилежну позицію, а комітет прийняв рішення скоротити темпи зростання до 200%. Зроблено це було через проект закону № 4278, який жодного відношення до податків не має.

Народний депутат Олександр Дубинський на засіданні комітету сказав Гетманцеву, що «це цинізм, це бордель», так як через цю поправки держбюджет недоотримає 2,3 млрд грн. Експерти називають цифру у 3 мільярди.

Гетманцев заявив, що Мінфін отримав від Philip Morris листа з обіцянкою сплатити в бюджет 4,8 млрд грн., якщо ставка акцизу знизиться, хоча при піднятті податку на 320% надходження очікувалися на рівні 9 млрд.

Видання зазначає, що прийняття поправки №55 пройшло з грубими порушеннями Регламенту ВР і Податкового кодексу.

Так, згідно з частиною 1 статті 116 регламенту ВР, заборонено до другого читання проекту закону вносити правки, які не стосуються предмета і тексту законопроекту. Проект закону, нагадаємо, про поштові посилки, а не про сигарети. Але є виняток: такі правки можна вносити, якщо є висновок комітету про їх необхідність і якщо про них під час першого читання на пленарному засіданні оголосив спікер парламенту. Спікер такого оголошення не робив.

Згідно з пунктом 4.1.9 Податкового кодексу, встановлюється принцип стабільності податкового законодавства, тому «зміни в будь-які елементи податків і зборів не можуть вноситися пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки». До 1 квітня залишився один місяць.