"Радимо подивитися в дзеркало": в МЗС України різко відповіли Фіцо на заяви про "ворогів"

У МЗС вважають, що Фіцо та окремі парламентські діячі Словаччини отруїлися російською пропагандою, через що перестали розрізняти чорне та біле.

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Міністерство закордонних справ України відреагувало на резонансні заяви словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо про те, що президент Володимир Зеленський нібито є "ворогом Словаччини". В українському дипвідомстві опублікували відповідну заяву.

В коментарі йдеться про те, що премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо на тлі падіння довіри до себе серед словацького суспільства та протестів проти його проросійського курсу вдався до пошуку ворогів і знайшов їх в Україні.

"Розцінюємо ці чергові абсурдні заяви як спробу перекинути відповідальність за власні провали у внутрішній політиці на іноземні держави та лідерів. Радимо подивитися не за кордон, а у дзеркало", — йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що українська сторона неодноразово попереджала про небезпеку проросійської політики керівництва Словаччини і висловили впевненість, що така позиція Фіцо йде урозріз із вибором народу Словаччини.

"Результат очевидний: Роберт Фіцо та окремі парламентські діячі Словаччини отруїлися російською пропагандою, перестали розрізняти чорне та біле, а нині вже почали називати лідерів сусідніх дружніх демократій "ворогами", — написали в МЗС.

Нагадаємо, що 28 січня Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав українського президента "ворогом". За словами Фіцо, Словаччина хоче і далі купувати російський газ і вимагає його транспортування з України.

Також 24 січня повідомлялося, що тисячі людей вийшли на антиурядові протести у 20 містах Словаччини через політику Роберта Фіцо щодо Росії.